État d'urgence dans le Misox: le village grison de Cabbiolo est coupé du monde après plusieurs coulées de boue. Les masses d'eau ont également fait rage dans le village lui-même: une lectrice de blue News bloquée témoigne.

«Cette chute d'eau peut se multiplier en cas de pluie, mais vendredi vers 20 heures, nous avons remarqué que cette fois-ci, tout était encore plus violent»: la Cascate del Groven à Cabbiolo GR vendredi soir. Lectrice de blue News*

Stefan Ryser

Voici le témoignage d'une lectrice de blue News bloquée dans le village grison de Cabbiolo, coupé du monde par les intempéries.

«Nous - plusieurs amies - nous trouvons dans un rustico assez directement en aval de la Cascate del Groven. Cette chute d'eau peut gonfler plusieurs fois en cas de pluie, mais vendredi vers 20 heures, nous avons remarqué que cette fois-ci, tout était encore plus violent: les ondes de choc de l'eau ont fait trembler toute la maison, je n'avais encore jamais vu ça.

Et puis l'eau est arrivée sur toute la largeur du versant, à des endroits où elle n'était encore jamais arrivée, selon les cabbiolesi: des caves se sont remplies dans certaines parties du village. Il y a déjà eu une énorme coulée de boue au-dessus de la chute d'eau il y a de nombreuses années, qui est alors arrivée jusqu'à notre maison. Ensuite, des digues ont été construites près du ruisseau, qui ont heureusement tenu.

«Les forces de sécurité ont risqué leur vie»

La solidarité des habitants est infinie, tout le monde s'entraide, et les forces de sécurité ont risqué leur propre vie: en peu de temps, deux hommes équipés de pelleteuses se sont rendus près d'un petit pont situé dans le lit du ruisseau pour enlever les débris et le bois flottant.

Les pompiers sont également arrivés rapidement et nous ont informés: nous avons dû passer la nuit à l'étage supérieur et avons appris que Cabbiolo était complètement coupé du monde. Depuis samedi matin, nous avons à nouveau l'électricité et l'eau - mais cette dernière est polluée et sera coupée pendant la nuit.

Aujourd'hui, dimanche matin, nous ne savons pas encore quand nous pourrons quitter le village. Mais pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que nous soyons tous sains et saufs et qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Le fait que trois personnes soient portées disparues à Sorte nous affecte beaucoup».

* Nom connu de la rédaction.