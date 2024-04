Les Philippines vont traverser un inhabituel épisode de forte chaleur jusqu'à mi-mai, a indiqué dimanche l'agence météorologique nationale, après un record enregistré la veille à Manille.

Le mercure a atteint 38,8 degrés Celsius dans la capitale samedi, avec un indice de chaleur (température ressentie) de 45°C, selon les statistiques nationales.

«Toutes les régions du pays, pas seulement la métropole de Manille, devraient connaître des températures plus élevées jusqu'à la deuxième semaine de mai», a déclaré à l'AFP Glaiza Escullar, de l'agence météorologique nationale.

Les mois de mars, avril et mai sont d'ordinaire les plus chauds et secs aux Philippines. Mais cette année, les conditions sont rendues encore plus extrêmes par El Nino, un phénomène météorologique caractérisé par des températures anormalement hautes.

Nombreux sont ceux qui cherchent à se réfugier dans les centres commerciaux climatisés, ou à se rafraîchir à la piscine. «C'est (la météo) la plus chaude que j'ai connue ici», témoigne Nancy Bautista, 65 ans, dont l'hôtel situé dans la province de Cavite (nord-ouest), près de Manille, est complet. «Beaucoup de nos clients sont des amis et des familles. Ils nagent dans la piscine pour combattre la chaleur».

Réchauffement rapide en Asie

A Camiling, dans la province de Tarlac (nord-ouest), le thermomètre a affiché 40,3°C samedi, un record national en 2024.

Gerise Reyes, 31 ans, explique qu'elle prévoit de se rendre dans un centre commercial avec sa fille de deux ans pour profiter de l'air conditionné gratuitement et ainsi réduire sa facture d'électricité. «Il fait chaud à la maison. Le plus chaud que j'ai connu, surtout entre 10 heures et 16 heures», dit-elle.

Les Philippines figurent parmi les pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. Mardi, les Nations unies ont affirmé que l'Asie se réchauffait particulièrement vite, après que les températures ont battu des records partout dans le monde en 2023.

En Asie du Sud-Est, des milliers d'écoles ont suspendu les cours en présentiel en raison de la chaleur, qui a poussé les autorités à mettre en garde la population.

