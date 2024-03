À Franklinville, dans le New Jersey, des pompiers ont sauvé la vie d'une chienne dont la tête était coincée dans la roue d'une voiture.

La chienne Daisy de Franklinville, New Jersey, est dans le pétrin le 21 mars.KEYSTONE Keystone

Non sans une certaine persévérance, des pompiers de l'Etat américain du New Jersey ont sauvé une chienne dont la tête était coincée dans une roue de voiture.

Des membres de l'unité de pompiers volontaires de Franklinville sont tombés, lors d'une intervention, sur un labrador de onze mois nommé Daisy, qui n'arrivait pas à se sortir de sa fâcheuse position, a rapporté le journal «Philadelphia Inquirer». Des photos montrent que le cou de l'animal était entouré par la jante de la voiture.

Plusieurs essais infructueux

Les pompiers ont rapidement élaboré un plan, mais celui-ci n'a pas fonctionné. Ils ont d'abord essayé de libérer le chien à l'aide de liquide vaisselle et d'eau, a déclaré Brandon Volpe, combattant du feu, selon le rapport. Mais Daisy était «plutôt coincée».

Ils ont donc essayé d'utiliser de l'huile végétale, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Dans un énième essai, Volpe et ses collègues ont enroulé un film plastique autour du cou de la malheureuse femelle, en espérant que l'huile et le liquide vaisselle la rendraient suffisamment glissante. Mais cela n'a pas apporté d'amélioration.

Un coup de torche... et voilà!

Volpe s'est alors souvenu qu'il possédait à titre privé une torche à plasma pour découper l'acier et le métal. L'équipe s'est donc rendue avec Daisy dans le garage personnel du pompier.

L'animal a «un peu paniqué» face à l'utilisation de l'outil, a expliqué Volpe. Pour la protéger, les pompiers ont placé une couverture anti-feu sur la tête et le cou de Daisy. La découpeuse plasma a permis de renverser la situation: en cinq minutes, Daisy était libérée.