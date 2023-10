Les premiers flocons de neige sont tombés en montagne

Le changement de temps ce week-end a entraîné les premières chutes de neige dans les montagnes suisses. Les flocons sont tombés à partir de 1300 mètres d'attitude.

Les premières neiges sont tombées en montagne, mais l'hiver n'est pas encore arrivé (image d'illustration). ATS

Ce n'est toutefois qu'à partir de 2000 mètres qu'un petit duvet neigeux a persisté, indique dimanche SRF Meteo dans un communiqué. Mais l'hiver n'est pas encore à nos portes.

Les températures du week-end correspondent plutôt globalement aux valeurs typiques du mois d'octobre. En outre, les températures remonteront dès lundi. Les météorologues attendent 8 degrés à 2000 mètres d'altitude.

Dans les vallées exposées au foehn du nord des Alpes, des pics de 22 à 23 degrés pourraient être enregistrés jeudi et vendredi. Une nouvelle journée estivale n'est pas non plus à exclure, selon les spécialistes. Il en va autrement au Tessin, où des précipitations intenses devraient tomber sur une grande partie du territoire à partir de jeudi.

mafr, ats