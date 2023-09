(ETX Daily Up) – On ne vient plus seulement à New York pour s'enthousiasmer devant ses gratte-ciel ou approcher la Statue de la Liberté. Plus besoin de lever les yeux pour participer à la dernière attraction touristique en vogue, tout se passe à nos pieds puisqu'il s'agit de faire le tour des quartiers les plus infestés... par les rats!

Les rats sont la nouvelle attraction touristique de New York. Anatoly Pareev / Getty Images

Observer le panorama à 360° tout en haut de l'Empire State Building, et préférer la vue depuis Top of the Rock, traverser l'embouchure de l'Hudson pour approcher au plus près la Statue de la Liberté, et puis... faire le tour des quartiers infestés de rats. A New York, une nouvelle attraction, pour le moins surprenante, fait fureur, et elle n'a rien à voir avec les nombreux buildings gigantesques que les touristes veulent photographier. Si hier les ratons-laveurs représentaient les coqueluches poilues de la grosse pomme, les rats leur ont désormais volé la vedette, rapporte le New York Post.

La densité de population des petits rongeurs à New York est telle que des visites guidées sont désormais organisées pour découvrir les endroits les plus ravagés. «L'excursion» a bien sûr lieu le soir, lorsque les rats sont davantage de sortie. Direction les quartiers du Rockefeller Center et de Columbus Park. Mais la visite peut s'étendre jusqu'au Queens avec un passage par Sunnyside ou Flushing. Le tiktokeur Kenny Bollwerk, connu sous le nom de @nyc_kb, organise des visites guidées gratuites et donnent rendez-vous en postant des vidéos. L'influenceur, qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de vues avec ses posts, a lancé un appel pas plus tard qu'il y a une semaine à tous ceux qui sont assez curieux de constater de leurs propres yeux l'infestation de New York par les rats. Quant à ceux qui n'habitent pas la grosse pomme, ils ont la possibilité de constater la présence appuyée des petits rongeurs grâce aux vidéos du tiktokeur qu'il réalise durant ses tours guidés.







La présence des rats dans la grosse pomme n'est bien sûr pas nouvelle, mais avec la pandémie et l'obligation des confinements leur population s'est agrandie, reprenant le pouvoir sur la ville. Ce n'est pas tant l'absence de New-Yorkais dans les rues qui a stimulé leur recrudescence mais plutôt le succès de la livraison à domicile et les montagnes de détritus que celle-ci a généré à l'entrée des immeubles. Selon le ministère de la Santé américain, la population de rats s'est accrue de 102% entre 2021 et 2022. On en compterait plus de 60.000 dans la grosse pomme, si l'on ne prend en compte que les signalements effectués l'année dernière. La mairie de New York a d'ailleurs pris les devants en instaurant l'année dernière de nouvelles règles pour mieux sécuriser les poubelles et restreindre les heures de sortie de celles-ci.

