Les recherches se poursuivaient samedi dans la vallée du Mesolcina (GR), dévastée vendredi 21 juin par de violentes intempéries. Les sauveteurs, épaulés par des garde-forestiers et des chiens, sont à pied d'oeuvre pour retrouver la dernière personne portée disparue.

Les recherches se poursuivaient samedi dans la vallée du Mesolcina (GR) pour retrouver la dernière personne encore portée disparue (archives). ATS

ATS

En revanche, la police cantonale des Grisons a indiqué samedi à l’agence Keystone-ATS, que le recours aux hélicoptères a été abandonné.

Le corps d’une femme, repêché jeudi dans la rivière Moesa, n’avait pas encore pu être formellement identifié samedi, a précisé le porte-parole de la police. Dimanche dernier, les sauveteurs avaient retrouvé le cadavre d’un habitant de Sorte – le quartier de Lostallo dévasté par l’éboulement – dans ce même cours d’eau.

Le jour précédent, son épouse avait été retrouvée vivante, bien que blessée, sous les décombres et hospitalisée à l’hôpital de Lugano.

290'000 m3 de boue et matériau

Le violent orage de vendredi 21 juin avait provoqué la crue de la rivière Moesa et un éboulement qui a déversé 290'000 m3 de boue et matériau divers sur le quartier de Sorte, dans la commune de Lostallo, détruisant trois maisons. Suite aux fortes pluies une trentaine d’habitations de la zone avaient été inondées. La Moesa était sortie de son lit et avait provoqué une fissure béante sur l’autoroute A13 (qui relie Bellinzone au col du San Bernardino) à la hauteur de Mesocco, la rendant impraticable sur une distance de 200 mètres.

Les travaux de remise en état ont été entrepris immédiatement et une seule voie de l’A13 va être rouverte au trafic le 5 juillet, a indiqué l'Office fédéral des routes (OFROU) vendredi. Entretemps la route cantonale a pu être rouverte, actuellement seulement pour le trafic local.

Appel à la solidarité

Les dégâts matériels pour la commune de Lostallo s’élèvent à environ 40 millions de francs, selon une première estimation établie par les autorités de la localité grisonne qui a lancé un appel à la solidarité. Le canton du Tessin soutient son voisin depuis la première heure par l’envoi de secours sur le terrain, de la police lacustre, de sauveteurs et d'autres aides.

Des soutiens financiers ont également été annoncés. Le village de Lostallo a lancé une collecte pour les enfants du couple disparu dans le naufrage – une fille et un garçon âgés respectivement de 17 et 26 – qui avec leurs parents ont perdu leur maison détruite par les flots. A ce jour environ 60'000 francs ont été récoltés pour leur venir en aide.

duge, ats