(ETX Daily Up) – Ces dernières années, les scientifiques ont conçu de nombreux robots destinés à l’industrie du service. Ces machines sont capables de préparer des plats, servir, débarrasser ou encore d’accueillir des clients, sans jamais faire de pause. De quoi éveiller des craintes chez les professionnels du secteur.

De nombreux professionnels de l'hôtellerie-restauration souffrent de "robophobie", selon une étude. Prostock-Studio / Getty Images

Chun-Chu Bamboo Chen et Ruiying Cai, deux chercheurs affiliés aux universités d'État de Washington à Vancouver et à Pullman, ont sondé plus de 620 employés travaillant dans l’hôtellerie-restauration pour connaître leur ressenti vis-à-vis de l’arrivée de robots intelligents dans leur secteur d’activité. Ils ont constaté que ces derniers ont des attitudes très ambivalentes à l’égard de ces machines.

Pour cause, beaucoup redoutent que ces robots ne les remplacent à long terme. Les universitaires ont remarqué que plus cette peur est prononcée, plus les salariés ressentent du stress et de l’insécurité professionnelle. Cette «robophobie» les pousse à envisager de poser leur démission pour ne pas se retrouver en concurrence avec ces machines.

On pourrait penser que ces craintes disparaissent quand les professionnels de l’hôtellerie-restauration commencent à travailler main dans la main avec des robots intelligents, et qu’ils se rendent compte que ces derniers ne les rendent pas obsolètes. En effet, les industriels affirment que cette technologie permet plutôt aux salariés de se concentrer sur des tâches moins fastidieuses, et d'être plus au contact des clients.

Mais Chun-Chu Bamboo Chen et Ruiying Cai ont remarqué que le phénomène inverse se produit. Les actifs qui interagissent régulièrement avec des robots au travail craignent plus que les autres que ces machines ne les mettent au chômage. Cela s’explique par le fait qu’ils perçoivent ces automates comme étant bien plus efficaces qu’eux. Et plus c’est le cas, plus les salariés envisagent de changer d’emploi.

Dans un marché de l'emploi en surchauffe, en particulier dans l'hôtellerie-restauration, l’arrivée des robots risque donc d’accentuer les pénuries de main-d’œuvre. Chun-Chu Bamboo Chen, auteur principal de l'étude, recommande donc aux employeurs du secteur d’être davantage dans la pédagogie.

Il est important qu’ils communiquent sur les avantages, mais aussi sur les limites des robots intelligents, en mettant l'accent sur le rôle essentiel des travailleurs humains. «Lorsque vous introduisez une nouvelle technologie au sein de votre entreprise, veillez à ne pas vous concentrer uniquement sur la qualité ou l'efficacité de celle-ci», déclare-t-il dans un communiqué. «Il faut plutôt se concentrer sur la façon dont les gens et la technologie peuvent travailler ensemble».

