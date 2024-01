Les principales préoccupations des Suisses en 2024 sont toutes de nature monétaire. La première place du «Issues Monitor Switzerland» est occupée par la hausse des coûts de la santé, suivie par les loyers, l'inflation, la prévoyance vieillesse et le prix de l'énergie.

Angoisses existentielles, augmentation des coûts, perte de prospérité: telles sont actuellement les principales préoccupations de la population suisse selon le «Issues Monitor Switzerland». (photo symbolique) sda

Des thèmes comme l'environnement et le climat, la sécurité de l'approvisionnement ou les tensions géopolitiques n'apparaissent que plus bas dans les soucis, selon un sondage publié mardi par quatre entreprises de marketing et de communication, actives en Suisse alémanique surtout.

Parallèlement, l'"Economic Monitor Switzerland» a aussi été réalisé pour la première fois: 75% des sondés ont confiance en l'économie suisse.

Dans le contexte des grands défis pour la politique, l'économie et la société, l'étude de marque «Brand Indicator Switzerland (BIS) « a donné naissance au «Issues Monitor Switzerland» et au «Economic Monitor Switzerland».

Fossés

L'évaluation met en évidence le fossé entre la ville et la campagne ainsi que celui entre les générations: la confiance et la sympathie envers l'économie suisse sont significativement moins élevées à la campagne et par les personnes âgées de 50 à 65 ans que dans les autres segments.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que les travailleurs âgés sont moins demandés sur le marché du travail et que dans les régions rurales, le monde des grandes entreprises et des banques est considéré de manière plus critique, notamment depuis la reprise par UBS de Credit Suisse.

De plus, 38,5% de la population associe l'économie suisse aux grandes entreprises, et seulement 19,8% pense aux PME. Cela pourrait également expliquer les valeurs de confiance et de sympathie à peine supérieures à la moyenne.

La moitié de la population estime que la réglementation de l'économie est équilibrée et correcte. Un quart (26,9%) souhaite une réglementation plus forte et seuls 12,9 % se prononcent pour moins de régulation.

Confiance en l'Etat

Il semble que la population fasse généralement plus confiance à l'Etat qu'à l'économie. La moitié souhaite en effet que l'Etat joue un rôle plus important dans la résolution des problèmes, tandis que seul un tiers estime que l'économie est plus appropriée pour cela.

La population se montre un peu sceptique quant à l'évolution immédiate de l'économie suisse: alors que 75,4% ont jugé positive la situation actuelle en novembre 2023, les perspectives pour 2024 sont un peu plus basses avec 68,4%.

Le sondage représentatif a été réalisé en novembre 2023 en ligne en Suisse alémanique et romande auprès de 2631 personnes. Les initiateurs sont les entreprises de marketing et de communication bodin.consulting, deeptrue, furrerhugi et Converto.

ch, ats