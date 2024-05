Les touristes suisses doivent-ils annuler leurs vacances à Majorque ?

Les habitants de Majorque sont en colère. À l'approche des vacances estivales, l'afflux massif de touristes sur l'île engendre une crise du logement. Les agences de voyages suisses, quant à elles, ne semblent pas encore affectées par cette situation. Explications.

Des milliers de personnes ont protesté à Majorque contre le tourisme de masse. Sous le slogan "Disons basta !", les gens se sont rassemblés samedi soir dans le centre de Palma, la capitale de l'île. Image : Keystone/EPA/Clara Margais

Pas le temps ? blue News résume pour toi Des manifestations ont eu lieu ce week-end à Majorque - contre le tourisme de masse.

De nombreux endroits de l'île sont très fréquentés et doivent faire face aux conséquences telles que la pénurie de logements, la surpopulation et la hausse des prix.

Pendant ce temps, les réservations auprès des agences de voyage suisses restent inchangées.

La situation est surveillée de près. Montre plus

Samedi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Majorque. Elles ont protesté dans la capitale Palma contre le tourisme de masse, qui agace depuis longtemps les autochtones. Et comme le rapporte le «Mallorca Zeitung,» les organisateurs ne veulent pas s'arrêter de sitôt. Ce n'est que le début - et l'été sera "chaud".

Majorque est également une destination appréciée des vacanciers suisses, comme le confirme Bianca Gähweiler, porte-parole d'Hotelplan, lors d'un entretien avec blue News : "Cette année encore, Majorque fait partie des destinations estivales préférées de nos clientes et clients".

Chez Hotelplan, on est actuellement satisfait de la situation des réservations pour les vacances d'été de cette année, et on s'attend en outre à de bonnes affaires de dernière minute.

Aucune influence sur les entrées de réservations

Chez Kuoni aussi, on réserve volontiers sur l'île des Baléares. "Majorque fait continuellement partie des destinations préférées des Suisses", déclare le porte-parole Markus Flick à blue News. "Ils ne sont toutefois typiquement pas à la recherche de vacances dans des centres très fréquentés, mais préfèrent ce qu'on appelle le 'slow tourism' à l'intérieur du pays, des vacances en famille ou des destinations balnéaires en dehors des lieux très fréquentés comme Magaluf ou El Arenal".

Les tour-opérateurs suisses ont-ils peur que la situation à Majorque s'aggrave encore et que cela ait une forte influence sur les vacances d'été ?

Gähweiler répond : "Nous observons la situation en permanence et informons notre clientèle - si nécessaire - des adaptations qui ont été faites par les autorités ".

Développement qualitatif du tourisme

Flick est également d'accord avec cela. Et il ajoute : "D'après nos observations, Majorque fait depuis un certain temps divers efforts pour un développement qualitatif du tourisme, ce que nous saluons".

Chez Kuoni, le tourisme de qualité est une priorité. Il s'agit de voyages qui mettent l'accent sur la qualité et non sur la quantité. Et cela va finalement dans le sens de la population locale, mais aussi des vacanciers eux-mêmes.

Les conséquences du tourisme de masse

À Majorque, l'ambiance reste tendue. De nombreuses destinations touristiques du pays luttent contre les conséquences négatives du tourisme de masse, telles que la dégradation de l'environnement, les embouteillages, la pénurie de logements, la surpopulation, la hausse des prix et le manque d'eau, ainsi que la surcharge du secteur de la santé et de la gestion des déchets.

Une bonne raison donc pour les manifestants de descendre dans la rue. La situation tendue sur le marché du logement, dont la responsabilité est attribuée au tourisme de masse, aux locations de vacances illégales et à l'arrivée débridée d'étrangers fortunés.