Plus de cent voitures de collection vont donner rendez-vous au public samedi et dimanche à Cossonay (VD). Leurs pilotes rouleront «pour la beauté de la mécanique et du spectacle» sur un circuit d'environ un kilomètre dans le cadre du Grand Prix TCS.

Les passionnés de voitures de collection ont rendez-vous ce week-end à Cossonay (image d'illustration). ATS

ATS

Les «Young et Oldtimer» paraderont par catégorie sur la piste du Centre TCS Vaud, et resteront également parqués sur le site durant toute la manifestation. «Ils formeront ainsi une sorte de musée éphémère, accessible aux passionnés comme à toute personne curieuse de découvrir ce qui se cache sous le capot de ces mythiques véhicules», se réjouissent les organisateurs mardi dans un communiqué.

Le Grand Prix TCS a lieu tous les deux ans. La manifestation est gratuite et mise sur pied par la Section vaudoise du TCS.

mabr, ats