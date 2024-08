Voici les 10 villes les plus dangereuses au monde pour les touristes

Vous hésitez encore sur votre prochaine destination? Avant de boucler vos valises, découvrez le classement Forbes Advisor des villes les plus sûres et les plus dangereuses pour les voyageurs en 2024.

Selon une analyse de "Forbes", Caracas est considérée comme la ville la plus dangereuse au monde pour les touristes. AP Photo/Cristian Hernandez

Vanessa Büchel

Voici les dix villes les plus dangereuses au monde :

1. Caracas, Venezuela

2. Karachi, Pakistan

3. Yangon, Myanmar

4. Lagos, Nigeria

5. Manille, Philippines

6. Dhaka, Bangladesh

7. Bogotá, Colombie

8. Le Caire, Égypte

9. Mexico, Mexique

10. Quito, Équateur

Les experts de «Forbes» ont évalué ces villes en prenant en compte divers facteurs comme le risque de criminalité, les menaces terroristes, la sécurité sanitaire, et les catastrophes naturelles. Les infrastructures et la qualité des services de santé ont également été considérées.

En tête de liste des villes les plus dangereuses, on retrouve Caracas au Venezuela. La capitale sud-américaine souffre d'un taux de criminalité particulièrement élevé.

Zurich - la 5e ville la plus sûre au monde

À l’opposé, certaines villes sont reconnues pour leur sécurité exceptionnelle. Voici les dix villes les plus sûres selon «Forbes» :

Voici les dix villes les plus sûres au monde :

1. Singapour, Singapour

2. Tokyo, Japon

3. Toronto, Canada

4. Sydney, Australie

5. Zurich, Suisse

6. Copenhague, Danemark

7. Séoul, Corée du Sud

8. Osaka, Japon

9. Melbourne, Australie

10. Amsterdam, Pays-Bas

Si l'Europe est souvent perçue comme un continent sûr, certaines capitales européennes ne figurent pas parmi les toutes premières. Paris, Milan et Rome, bien que restant des destinations populaires, se classent respectivement 31ème, 26ème et 28ème.