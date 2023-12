Lausanne a vendu son vin aux enchères samedi: la 221e mise aux enchères des vins de la capitale vaudoise s’est tenue à l’Hôtel de Ville. L’intégralité des lots proposés, soit 12’132 bouteilles, a été misée pour une recette totale de 202’561 francs, peut-on lire dans un communiqué samedi.

Un vigneron travaille sur un des domaines de Lausanne en Lavaux "Le Clos des Abbayes". ATS

Lausanne compte cinq domaines viticoles, qui s'étalent sur quelque 33 hectares (ha) en Lavaux et sur la Côte: le domaine du Burignon, perché sur les hauteurs de Saint-Saphorin. Dans le Dézaley, entre Cully et Rivaz, le Clos des Abbayes de 4,7 ha, et le Clos des Moines et 4 ha, perché en haut de pentes à plus de 30% de déclivité.

Sur la Côte, on trouve L'Abbaye du Mont à cheval entre Mont-sur-Rolle et Perroy, le plus grand domaine viticole lausannois avec ses 13,5 ha. Et enfin le Château Rochefort, avec 4,3 ha à Allaman.

bu, ats