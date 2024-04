Préparez-vous à sortir vos tenues d'été! Ce week-end, la Suisse connaîtra un avant-goût de l'été avec des températures atteignant 25 degrés et plus.

Ce week-end s'annonce estival. Le #blogmeteosuisse du jour fait le point sur cette remontée d'air subtropical et sur les #températures attendues. https://t.co/5rDrPSITuQ pic.twitter.com/JVR8TLAp89 — MétéoSuisse (@meteosuisse) April 4, 2024

blue News Marc Schaller

Après une période de temps frais et humide, le soleil fera son retour, accompagné de températures atteignant les 25 degrés, voire plus. Ces températures, habituellement observées au début de l'été, pourraient survenir dès le début du mois d'avril cette année.

En effet, MétéoSuisse indique qu'une large dépression s'étendant des îles Britanniques aux Açores amènera de l'air subtropical d'Afrique du Nord aux Alpes via un courant de sud-ouest dans les prochains jours. Les températures devraient dépasser les 25 degrés dans la plupart des régions de plaine et des valeurs records pour un mois d’avril pourraient être enregistrées à toutes les altitudes.

Néanmoins, les températures exactes restent imprévisibles. Malgré la chaleur, les nuits ne seront pas aussi étouffantes qu'en été. Les nuits sont encore longues, donc l'air se refroidit considérablement, selon MeteoNews.

Vague de poussière du Sahara

Dans les vallées à fœhn du Nord des Alpes, les températures pourraient être encore plus élevées en raison du vent plus fort. Et pour ajouter à cette situation météorologique déjà inhabituelle, une grande vague de poussière de Sahara est prévue pour dimanche et lundi. Cette poussière réduira la visibilité et favorisera la formation de nuages élevés, ce qui pourrait entraîner une baisse des températures.

Cette vague de chaleur ne durera pas longtemps en Suisse. Alors que lundi s'annonce encore ensoleillé, la pluie reviendra dès mardi, et les températures chuteront rapidement, ne dépassant pas les 15 degrés.