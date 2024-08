Soleil et chaleur de retour: l'été n'a pas dit son dernier mot

Après un bref épisode de fraîcheur et d'humidité lié au passage d'un front froid, les températures vont à nouveau grimper en Suisse. MétéoSuisse annonce un retour en force de la chaleur et du soleil pour la semaine à venir.

Des personnes descendant le Rhône, à Genève. KEYSTONE

blue News Marc Schaller

Ce week-end, les Suisses ont pu profiter d'une météo plus fraîche grâce à un front froid qui a balayé le pays. Les températures ont baissé de manière significative et des précipitations dimanche matin, notamment sur le Jura et les Préalpes, ont rafraîchi l'atmosphère.

Retour progressif à un temps sec, mais généralement couvert, ce matin après une nuit arrosée au passage d'un front froid. pic.twitter.com/I1u9TtquNU — MétéoSuisse (@meteosuisse) August 25, 2024

Mais cette pause estivale sera de courte durée, prévient MétéoSuisse. Dès cette semaine, un anticyclone s'installe sur la Suisse, entraînant un retour des températures élevées et d'un ensoleillement généreux, «en dehors de quelques bancs de stratus matinaux sur le Plateau». Les maximales pourraient à nouveau frôler les 30°C dans certaines régions!

Toutefois, «avec des nuits se rallongeant de près de 3 minutes par tranche de 24 heures à cette saison, les minimales nocturnes présentent progressivement une tendance à la baisse», précise l'Office fédéral de météorologie et de climatologie. La probabilité de subir de fortes chaleurs diminue donc un peu plus chaque jour.