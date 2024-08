L'ancien patron de Credit Suisse refuse de verser 200'000 francs à son ex-gouvernante

Tidjane Thiam, ancien patron de Crédit Suisse, se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs, cette fois en raison d’un litige avec son ancienne femme de ménage. Après plusieurs années de procédures judiciaires, la gouvernante a remporté son procès, obligeant Tidjane Thiam à lui verser 200'000 francs. Mais ce dernier refuse de s'acquitter de cette dette.

Tidjane Thiam ne veut pas verser l'argent à son ancienne femme de ménage (photo d'archives). KEYSTONE

Sven Ziegler

Selon la Sonntagszeitung, la gouvernante avait porté plainte pour les nombreuses heures supplémentaires effectuées durant son emploi dans la villa de Thiam sur la Goldküste.

Elle était au service de Thiam et de sa famille presque 24 heures sur 24. Son travail, qui incluait la coordination des sorties au restaurant et des voyages ainsi que des tâches d’assistance personnelle, s’est intensifié au fil du temps. Malgré les indemnités versées, près de 114'000 francs pour les heures supplémentaires entre août 2015 et fin 2018, la situation s’est détériorée.

Une altercation verbale provoque son départ

La situation a empiré lorsque le fils de Thiam a été diagnostiqué avec un cancer. Thiam a accusé la femme de ménage d'insensibilité, ce qui a intensifié les tensions. En décembre 2018, une altercation verbale avec une collègue de Thiam a conduit au départ de la gouvernante. La question de savoir si la gouvernante a démissionné ou si elle a été licenciée reste floue.

Le litige sur le licenciement et les heures supplémentaires a conduit à un procès retentissant, la valeur totale du litige atteignant 800'000 francs, et même 1,2 million avec les frais juridiques. Le tribunal a rejeté 80 % des demandes, mais Thiam refuse également de payer les 20 % restants, soit environ 200'000 francs.

Malgré sa victoire en justice, la gouvernante se retrouve dans une situation financière précaire. Les frais de justice et les honoraires d’avocat ont considérablement augmenté ses dettes. Si Thiam continue de refuser de payer, elle pourrait être contrainte de rembourser ses dettes pendant les 25 prochaines années, selon la Sonntagszeitung.