L'ex-patron des «Hells Angels» tué en Iran

Un ancien chef des «Hells Angels», recherché internationalement, a été tué en Iran. L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté mardi que Ramin Y., qui aurait vécu un temps en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a été tué lors d'un conflit personnel, selon les premières informations.

L'envers d'un blouson des « Hells Angels ». Image symbolique : picture alliance / dpa

dpa/Trad Valérie Passello

Il s'agirait de l'ancien chef des «Hells Angels» de Mönchengladbach, qui aurait également la nationalité allemande - et qui était recherché au niveau international pour meurtre et tentative de meurtre. Tasnim a également démenti les informations selon lesquelles Israël, l'ennemi juré de l'Iran, serait responsable de l'assassinat de cet homme.

Des médias iraniens en exil avaient auparavant rapporté que Y., membre présumé des puissants «Gardiens de la révolution» iraniens, aurait été la cible d'une tentative d'assassinat.

Ces derniers temps, les pays ennemis que sont l'Iran et Israël étaient au bord de la guerre. Israël n'a pas donné de confirmation directe dans l'immédiat.

Une école incendiée au lieu d'une synagogue

L'homme décédé est probablement celui qui a été désigné en décembre par le tribunal régional supérieur de Düsseldorf comme le commanditaire d'un incendie criminel contre une école de Bochum, qui devait en fait viser une synagogue voisine.

Le tribunal est convaincu que l'acte a été commis par une agence gouvernementale iranienne. Y. était également le principal suspect dans l'affaire du rocker assassiné et démembré, dont le bras flottait dans un bassin portuaire de Duisbourg.

Depuis la révolution de 1979, les Etats-Unis et Israël sont considérés comme les ennemis jurés de la République islamique. Ce conflit de l'ombre vieux de plusieurs décennies s'est récemment manifesté de plus en plus ouvertement.

Le 13 avril, les «Gardiens de la révolution» iraniens ont mené une attaque de grande envergure contre Israël avec des drones et des missiles, suite à une attaque israélienne présumée contre l'ambassade iranienne dans la capitale syrienne Damas. Au début du mois, deux généraux et cinq autres membres des Gardiens de la révolution avaient été tués lors de cette attaque.