L'extrême droite refuse une chanteuse «condamnée pour violences»

La star de la R'n'B-pop Aya Nakamura et son ex-conjoint, Vladimir Boudnikoff, ont été respectivement condamnés le 23 février à 10.000 et 5.000 euros d'amende pour des violences sur conjoint datant d'août 2022. Mme Nakamura n'a pas interjeté appel.

Le nom de la chanteuse revient avec insistance pour participer à la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet, notamment pour interpréter une chanson d'Edith Piaf, au grand dam de l'extrême droite et de l'ultra droite, qui fustigent cette idée.

«Quand on a été condamné pour violences conjugales, on ne peut pas représenter la France dans un événement sportif qui nécessite l'unité, l'apaisement et le rassemblement», affirmé Jordan Bardella, tête de liste du parti Rassemblement national (RN) aux européennes, sur la chaîne France 5.

«Je pense qu'on aurait peut-être pu, au regard de la vie des Français, choisir un artiste plus consensuel», a-t-il ajouté, en faisant valoir un sondage Odoxa réalisé il y a quinze jours dans lequel seules 35% des personnes interrogées considèrent que la participation de la chanteuse aux JO est une «bonne idée» (contre une «mauvaise idée» pour 63%), bien que 64% des sondés reconnaissent qu'il s'agisse d'une artiste «populaire».

Aya Nakamura qui a sorti l'an passé son quatrième disque, «DNK», est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde.

