L'histoire de Daniela, qui ne voulait plus vivre avec le Covid Long

Daniela Caviglia a rebaptisé son Covid Long «la maladie des mille morts». Comme elle avait le sentiment d'être «enterrée vivante», elle a décidé de se suicider en faisant appel à Exit.

Avant de tomber malade, Daniela Caviglia menait un style de vie actif. zVg

Daniela Caviglia était clouée au lit presque toute la journée pendant la dernière phase de sa maladie due au Covid Long. Elle ne supportait pas la lumière, les odeurs et les bruits forts. Désormais, elle a choisi le suicide et a quitté la vie début août avec l'organisation d'euthanasie Exit.

C'est ce qu'écrit le «Blick». Cette femme de 56 ans décrivait ses infirmités comme étant la «maladie des mille morts». Elle a également parlé publiquement du syndrome de fatigue chronique (SFC), l'une des séquelles de sa maladie de Covid Long.

Mi-mai, elle a reçu le «Blick» à son chevet. L'ancienne rédactrice en chef de deux magazines spécialisés travaillait également de manière indépendante avec ses propres entreprises de communication.

Mais au printemps 2022, elle a contracté deux fois le Covid, malgré la vaccination, a-t-elle souligné.

Dans sa lutte, elle a tout essayé...

Un an après la maladie de Covid, il ne restait plus grand-chose de la vie autrefois active de la Bâloise, écrit le journal. «J'ai du mal à me concentrer. Il y a des jours où je peux à peine parler. Je passe jusqu'à 22 heures par jour au lit», a-t-elle déclaré.

Elle ne sortait plus de chez elle que les jours nuageux et alors seulement avec des lunettes de soleil et un chapeau. Elle a également dénoncé le fait que les personnes atteintes du syndrome de Covid Long soient abandonnées par la politique et le système de santé. Elle l'a fait dans des lettres de lecteurs. Elle n'a reçu aucun soutien financier.

Elle a tout essayé pour se débarrasser des effets secondaires de la maladie. Notamment des médicaments contre le VIH délivrés sur ordonnance. Rien n'y a fait.

Elle ne voulait pas vivre une vie de soins, c'était déjà clair lors de la visite de la rédactrice du «Blick», est-il mentionné. Daniela Caviglia s'est donc inscrite à Exit.

Elle déclarait: «Ainsi, je pourrai un jour mettre moi-même un terme à mes souffrances».

Ce qu'elle a donc finalement fait.