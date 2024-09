Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Fribourg est interrompu depuis mardi soir entre Romont (FR) et Fribourg en raison d'un dérangement à la ligne de contact. Des suppressions et des retards sont à déplorer, ont indiqué les CFF sur le service de messages courts X. Le trafic restera interrompu au moins jusqu'à mercredi à 09h00.

Les CFF doivent remplacer mille mètres de câbles, précisent-ils (archives). sda

ATS

Les CFF doivent remplacer mille mètres de câbles, précisent-ils. Toutes les équipes de réparation étaient mobilisées en soirée. Les CFF ont mis en place des bus de remplacement entre Romont et Fribourg. Les voyageurs entre Genève, Genève-Aéroport, Lausanne, Olten, Aarau, Zurich, Lucerne, Zofingue et Sursee et Bâle devaient passer par Bienne.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Fribourg ont été déviés par Yverdon-les-Bains. Bulle et Fribourg ont été reliés par des bus.

om, ats