L'imam Mahjoub Mahjoubi, visé par une enquête pour apologie du terrorisme et des prêches radicaux, été expulsé jeudi soir vers la Tunisie «moins de 12 heures après son interpellation» à Bagnols (Gard), a annoncé Gérald Darmanin.

Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), le ministre de l'Intérieur a fait valoir que la décision visant l'imam de nationalité tunisienne était «la démonstration que la loi immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte».

« L’Imam » radical Mahjoub Mahjoubi vient d’être expulsé du territoire national, moins de 12h après son interpellation.

C'est la démonstration que la loi Immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam de Bagnols-sur-Cèze, Mahjoub Mahjoubi, qualifie notamment le «drapeau tricolore» de «drapeau satanique» qui n'a «aucune valeur auprès d'Allah».

Dans une version plus longue, diffusée également sur les réseaux sociaux, il évoque l'arrivée de «Al-Mahdi» qui réunira tous les musulmans. «Il va s'autoproclamer et là tous les gouverneurs dans toutes les gouvernances vont chuter. On aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah, la seule valeur qu'ils ont c'est une valeur satanique», dit-il.

Je vous présente Mahjoub Mahjoubi, imam de Bagnols-sur-Céze, président des mosquées du Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman.



« Le drapeau français est satanique », aboie-t-il.



Que fait cet ennemi de la France de nationalité tunisienne chez nous ?…

Puis il enchaîne: «Voyez tous ces drapeaux qu'on a dans les matches. (…) C'est des drapeaux sataniques qui ne valent rien. Ceux qui les ont imposés, c'est simplement pour qu'on se déteste, qu'on ne s'aime pas, qu'on mette la haine dans nos cœurs».