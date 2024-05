(ETX Daily Up) – Alors que la haute saison touristique commence tout juste dans les îles Baléares, une nouvelle réglementation interdit la consommation d'alcool dans certaines zones de Majorque et d'Ibiza afin de prévenir les effets négatifs du surtourisme.

Les îles Baléares interdisent la consommation d'alcool dans certaines zones de Majorque et d'Ibiza DisobeyArt / Getty Images

Avec Majorque à la huitième position du classement des destinations les plus recherchées par les Français publié par le comparateur Kayak, les îles Baléares sont parmi les directions les plus populaires pour passer les vacances. Chaque année, quelque 16 millions de visiteurs choisissent de déplier leur serviette sur l'une des magnifiques plages de Minorque, Ibiza ou Majorque.

Une densité de population touristique qui n'est parfois pas sans conséquence sur la tranquillité des habitants quand il y a des débordements. En l'occurrence, on parle des excès de fête, et donc de la consommation d'alcool qui peut dériver vers des comportements qui vont au-delà de la limite du raisonnable. En 2020, la vente d'alcool avait d'ailleurs été interdite dans certaines zones de Palma, Magaluf et Llucmajor à Majorque ainsi qu'à Sant Antoni de Portmany à Ibiza. Le Gouverneur a décidé d'aller plus loin en interdisant désormais la consommation sur la voie publique dans les zones qui étaient déjà soumises à une interdiction de vente.

Selon une annonce officielle des autorités, les contrevenants encourent une amende démarrant à 500 euros et allant jusqu'à 1500 euros. Bien sûr, les terrasses et les endroits habilités à servir de l'alcool ne sont pas concernés.

Les îles Baléares ont décidé de ne pas s'en tenir là et visent aussi les bateaux qui organisent des fêtes, et à bord desquels de l'alcool est logiquement servi. Ils n'auront plus le droit désormais de s'approcher à moins d'un mille nautique des côtes (1850 km).

Cette nouvelle disposition réglementaire est déjà entrée en vigueur. Les prochains vacanciers y seront donc soumis durant la saison estivale.

Cependant, la démarche n'est pas que punitive. Pas moins de 16 millions d'euros ont ainsi été débloqués pour améliorer les zones touristiques. Par ailleurs, «une commission sur 'la promotion du civisme dans les zones touristiques' serait élargie pour inclure des représentants des pays dont les touristes sont les plus associés à des problèmes – le Royaume-Uni et l'Allemagne», a rapporté à la BBC Luis Pomar, attaché de presse au conseil du tourisme des îles Baléares.

