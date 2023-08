Deux jeunes à scooter fuient la police et se tuent en percutant une voiture

Nouveau drame après un refus d'obtempérer en France: deux jeunes circulant à scooter sont morts après avoir percuté un véhicule en tentant d'échapper à un contrôle routier dans la nuit de samedi à dimanche à Limoges (centre), selon la police.

Le deux-roues a pris la fuite à la vue d'une voiture de la brigade anticriminalité qui s'apprêtait à le contrôler dans le nord de la ville, vers 22h50 samedi soir. (image d'illustration) Keystone

Un peu plus d'un mois après la mort du jeune Nahel tué par le tir d'un policier à Nanterre, qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes dans tout le pays, ces deux décès ont provoqué des échauffourées à Limoges, avec des incendies de véhicules, rapidement maîtrisées.

Selon la version des faits donnée par plusieurs sources policières et confirmée par le parquet de Limoges, le deux-roues a pris la fuite à la vue d'une voiture de la brigade anticriminalité qui s'apprêtait à le contrôler dans le nord de la ville, vers 22h50 samedi soir.

Grande vitesse et risques

Une course-poursuite s'est engagée, avant que les policiers y renoncent «compte tenu de la vitesse du véhicule, estimée à plus de 100 km/h, et des risques pris par le conducteur du scooter», relate le procureur dans un communiqué.

Le puissant scooter a alors grillé un feu rouge selon plusieurs témoins, percutant violemment un véhicule tiers. La voiture de police se trouvait à «au moins 150 mètres» de là au moment du choc, d'après ces témoins cités par le parquet.

Le conducteur du deux-roues, mineur, et l'autre victime, majeure, ont été projetés «à plus de 20 mètres». Transportés à l'hôpital, ils sont tous les deux décédés en dépit d'un massage cardiaque pratiqué sur place. Ils portaient tous les deux un casque.

«Le conducteur du scooter est un mineur de 17 ans. L'identité du passager demeure à confirmer, ses empreintes digitales conduisant à plusieurs identités différentes», a précisé le procureur.

Conducteur connu de la police

La voiture percutée avait à son bord un père de famille et ses jeunes enfants, qui sont «choqués et traumatisés», a indiqué la mairie de Limoges.

Un produit s'apparentant à de la résine de cannabis a été retrouvé dans une sacoche appartenant à l'une des victimes. Un proche, interrogé par l'AFP, a précisé que le conducteur était originaire du quartier de Beaubreuil, où il aurait eu «quelques soucis avec la police».

«Il a sans doute pris peur car son (scooter) n'était pas en règle, il n'avait pas les papiers», a-t-il ajouté. Le parquet a confirmé que le certificat d'assurance du scooter était périmé.

Le conducteur était connu de la police pour des faits de destruction de biens publics avec circonstance aggravante et remise d'objets à des détenus (livraison de colis par-dessus les murs de la prison de Limoges). Deux enquêtes ont été ouvertes: l'une pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger délibérée, l'autre pour homicide involontaire.

Echauffourées

Après les faits, des échauffourées se sont produites dans la ville avec, selon les pompiers, des véhicules incendiés à Beaubreuil. «Je pense que ça va encore chauffer», estimait le proche des victimes interrogé par l'AFP. Le quartier est resté calme dimanche dans la journée.

Une compagnie de CRS, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, et un escadron de gendarmes mobiles ont été déployés à Limoges. «Aucune violence ne ramènera ces deux garçons à la vie», a dit le maire de la ville, Emile Roger Lombertie, appelant à «l'apaisement».

Ces deux décès interviennent un peu plus d'un mois après la mort, fin juin, de Nahel, 17 ans, tué par un tir policier après un refus d'obtempérer à Nanterre. Sa mort avait déclenché plusieurs nuits de violences urbaines dans le pays, avec des heurts entre émeutiers et forces de l'ordre, des scènes de pillages, des tirs de mortiers d'artifice sur des bâtiments publics et des incendies.

Deux semaines plus tôt, à Angoulême, un Guinéen âgé de 19 ans avait trouvé la mort, tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier.

hl