Radars en Italie: fin du harcèlement des touristes et des citoyens

L'Italie a introduit de nouvelles règles pour les radars. Il s'agit ainsi d'éviter une "prolifération sauvage" des appareils. La période des radars pour faire de l'argent et harceler les citoyens et touristes serait révolue.

Un radar en Italie - des règles plus strictes s'appliquent désormais. CREDITFC

SDA

Pas le temps ? blue News résume pour toi De nouvelles règles concernant les radars sont en vigueur en Italie.

Elles visent ainsi à empêcher les "amendes sauvages".

Il n'y a nulle part ailleurs en Europe autant de radars qu'en Italie. Montre plus

En Italie, connue pour ses nombreux radars, de nouvelles règles s'appliquent à l'utilisation des radars. Elles fixent une distance minimale entre les différents appareils.

Les règles, publiées dès mardi au Journal officiel, précisent en outre quand les automobilistes doivent être informés de la présence des radars. Ainsi, les radars situés en dehors des agglomérations doivent être signalés au moins un kilomètre à l'avance.

Les radars déjà installés peuvent être adaptés aux nouvelles règles dans les douze mois à venir. Passé ce délai, les appareils seront démontés.

De plus, les radars ne peuvent être utilisés qu'à partir de 50 km/h.

Des radars pour faire de l'argent et harceler les citoyens

Le ministère des Transports a fait savoir que ce décret permettait de sévir contre les "amendes sauvages".

Les radars ont été créés pour assurer plus de sécurité et moins d'accidents, a écrit le ministre compétent Matteo Salvini de la Lega (droite) sur la plateforme en ligne X. Mais trop souvent, les radars en Italie ont été exploités pour faire de l'argent et harceler les citoyens.

11'300 radars sur les routes italiennes

Il n'y a nulle part ailleurs en Europe autant de radars qu'en Italie. Selon les estimations de l'organisation de protection des consommateurs Codacons, environ 11 300 radars sont installés sur les routes italiennes. Les vacanciers en font également les frais lorsqu'ils reçoivent un courrier de la police italienne.

Codacons a salué les nouvelles règles qui évitent aux automobilistes d'être submergés par les amendes et qui mettent un terme aux abus de certaines communes.

