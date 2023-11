L’Italie pleure la plus jeune Miss de son histoire

Anna Kanakis est décédée lundi à l'âge de 61 ans, après une maladie qui a duré sept mois, rapporte le «Corriere della Sera». Les funérailles auront lieu à Rome ce jeudi en l'église San Salvatore in Lauro.

Anna Kanakis est décédée lundi à l'âge de 61 ans. IMAGO/ZUMA Wire

Née à Messine, fille d'un père grec et d'une mère sicilienne, elle a tout juste 15 ans lorsqu'elle est élue Miss Italie à Sant'Eufemia d'Aspromonte. Elle devient ainsi la reine de beauté la plus jeune de son pays. En 1981, elle participe aussi à Miss Univers.

Brune, élégante et méditerranéenne, Kanakis a commencé sa carrière comme mannequin puis, sur les conseils de Giuseppe Tornatore, s'est lancée dans le métier d'actrice. Elle a joué dans plus de 30 films et fictions télévisées dans les années 1980, précise encore le «Corriere della Sera».

Après un bref passage en politique, elle débute une seconde vie comme écrivain. Plusieurs de ses romans rencontreront un vif succès dans les années 2010. Depuis 2004, Anna Kanakis était mariée avec Marco Merati Foscarini, descendant d’une prestigieuse famille vénitienne.