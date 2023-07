Le trafic ferroviaire était interrompu samedi soir sur la ligne Spiez-Viège entre Frutigen (BE) et Viège (VS) en raison d'un dérangement technique aux installations ferroviaires.

La perturbation concerne la ligne Spiez-Viège (image d'illustration). ATS

Il s'agit d'une panne d'aiguillage dans le tunnel de base du Lötschberg, a indiqué le service de presse de la compagnie BLS à Keystone-ATS. La restriction devrait durer jusqu'à 22h00.

Il faut compter avec des déviations, des retards et des suppressions de trains. Selon le service d'information ferroviaire Railinfo, les trains concernés sont l'IC6 Bâle-Berne-Brigue, l'IC8 Brigue-Zurich-Romanshorn ainsi que des trains EC.

Un service de navettes via l'ancienne ligne ferroviaire, soit le tunnel de faîte du Lötschberg, a été mis en place pour les voyageurs et les trains de marchandises. Les voyageurs doivent compter avec des temps de parcours plus longs.

trm, ats