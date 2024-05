Logements hors de prix: le SOS des habitants des stations touristiques

De plus en plus de montagnards se heurtent à une difficulté croissante: l'impossibilité de trouver un logement abordable dans leur propre village. La faute à l'explosion des prix de l'immobilier, alimentée notamment par une forte demande de la part des propriétaires de résidences secondaires.

La flambée des prix à Bettmeralp rend l'accession à la propriété quasiment impossible pour les locaux. Keystone

Sven Ziegler/trad Marc Schaller

Une scène surréaliste s'est déroulée récemment à Bettmeralp, en Valais. Martial Minnig, le maire du village, tenait une réunion dans une ancienne écurie lorsqu'un Allemand est entré, s'est adressé à lui et a fait une proposition pour le moins surprenante: «Je vais tout acheter ici. Peu importe le prix.» L'Allemand est finalement reparti sans conclure d'accord.

Cet épisode illustre un problème croissant dans les régions montagneuses: le manque de logements abordables. Le «Tagesanzeiger» a rencontré des personnes touchées par ce problème.

Christina Imesch et son mari, tous deux actifs dans le secteur du tourisme, en font les frais. Depuis 2021, ils recherchent en vain un appartement plus grand et accessible à Bettmeralp. La flambée des prix, alimentée par la demande croissante des propriétaires de résidences secondaires et les effets de l'initiative sur les résidences secondaires, rend l'accession à la propriété quasiment impossible pour les habitants.

«Il est très difficile de trouver quelque chose à des prix abordables ici», explique Christina Imesch, frustrée. La recherche d'un logement devient de plus en plus frustrante. Si aucune solution n'est trouvée d'ici un an, ils risquent, comme d'autres locaux, de devoir partir.

20'000 francs le mètre carré

La situation n'est guère mieux dans d'autres communes touristiques. En Engadine, par exemple, les prix au mètre carré des résidences secondaires peuvent atteindre 20'000 francs. Cette envolée des prix suscite une vive inquiétude et une résistance croissante au sein des populations locales.

Selon une étude fédérale, entre 3'000 et 5'000 logements abordables ont disparu dans les communes touristiques entre 2016 et 2021. Une situation que les communes ont du mal à gérer. «La situation actuelle est alarmante», admet Martial Minnig.

Le défi consiste à trouver des solutions adéquates qui répondent aux besoins des habitants tout en préservant l'attractivité des régions montagneuses en tant que destinations touristiques. «Nous avons besoin des propriétaires de résidences secondaires, mais parfois ils ne voient pas ce que nous faisons pour eux», explique le maire. Il plaide pour une solution équilibrée qui tienne compte des intérêts de toutes les parties prenantes.

Pas de solutions durables

L'idée de créer des logements communautaires se heurte à des obstacles financiers importants. «Les communes manquent de revenus», explique le maire. Actuellement, il n'existe pas de solutions durables au problème.

Un problème d'autant plus épineux que les propriétaires de résidences secondaires ne contribuent généralement que peu aux finances des communes.