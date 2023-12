«Ma mère est une personne formidable, mais pas une bonne mère»

L'adolescent, qui a disparu pendant six ans et a été retrouvé la semaine dernière en France, a donné une longue interview au «Sun». Alex Batty y parle de sa vie, de sa fuite et de sa relation avec sa mère.

L'élève britannique Alex Batty a été enlevé par sa mère il y a six ans et est réapparu en France il y a quelques jours. Il a maintenant accordé une interview au «Sun». Image : Capture d'écran / thesun.co.uk

Alex Batty déclare dans l'entretien qu'il a encore de la peine à réaliser qu'il est de retour chez lui. L'adolescent britannique avait 11 ans lorsqu'il est parti en vacances avec sa mère et son grand-père en 2017. L'enquête de police sur les circonstances de sa disparition se poursuit.

Dans un entretien accordé au «Sun», le jeune homme, aujourd'hui âgé de 17 ans, a déclaré qu'il avait voyagé pendant six ans en Europe avec sa mère et son grand-père. Il a pensé pour la première fois à s'enfuir à l'âge de 14 ans. Le week-end dernier, il est rentré en Grande-Bretagne.

«Comme des vacances»

«Être de retour chez ma grand-mère, c'est assez surréaliste», a déclaré Batty dans l'interview avec le journal britannique. Chaque fois qu'il s'endort, il a l'impression «de se réveiller encore en France. Je n'ai pas encore vraiment réalisé que je suis de retour en Angleterre», dit-il.

«Les premières années, quand j'étais en Espagne, c'était vraiment comme des vacances. Je passais la plupart de mon temps à faire ce que je voulais, à lire, à dessiner ou à aller à la plage», raconte l'adolescent.

Batty explique que vers l'âge de 14 ans, il a «commencé à prendre un virage». Le jeune homme a fait de petits boulots dans le bâtiment et dans la décoration. Pendant ces six années, il n'a eu qu'une seule amie de son âge, une fille rencontrée dans un café.

L'adolescent n'est pas non plus allé à l'école. Au lieu de cela, il a appris des langues et étudié les mathématiques et l'informatique à chaque fois qu'il tombait sur un manuel.

«Pas une bonne façon de vivre»

Au sujet de sa mère, qu'il décrit comme «une opposante au gouvernement et aux vaccins», Batty déclare : «C'est une personne formidable et je l'aime. Mais elle n'est tout simplement pas une bonne mère».

Après une dispute avec elle, il aurait réalisé que ce n'était «pas une bonne façon de vivre», estime-t-il: «Errer. Pas d'amis, pas de vie sociale. Travailler, travailler, travailler et ne pas étudier. Voilà à quoi aurait ressemblé ma vie si j'étais resté avec ma mère».

Selon «The Sun», Batty a quitté lundi dernier une maison qu'il louait près de Chalabre, dans le sud de la France. Il a laissé un message d'adieu à sa mère. Deux jours plus tard, il a été retrouvé près de la ville française de Toulouse.

Après avoir été pris en charge par les autorités françaises, Alex a rencontré son grand-père samedi à Toulouse, avant de prendre un vol pour la Grande-Bretagne. Il peut désormais se réjouir de passer du temps avec les membres de sa famille et ses amis. «Quand je suis rentré à Manchester, il pleuvait comme d'habitude», raconte le jeune Britannique.

«On m'a conduit chez ma grand-mère, et quand j'ai franchi la porte, elle était assise dans le salon». Il se serait mis à trembler. Il a ensuite serré sa grand-mère très fort dans ses bras. Alex Batty affirme que la maison est certes différente maintenant - «mais qu'elle se sent toujours comme avant».