La Street Parade de Zurich s'est déroulée en grande partie dans le calme samedi. Au total, 29 personnes de différentes nationalités ont été arrêtées pour des délits divers.

Comme les années précédentes, la Street Parade de samedi à Zurich a connu son lot d'altercations nocturnes, selon la police municipale de Zurich. ATS

Comme les années précédentes, la manifestation a connu son lot de disputes et altercations nocturnes, selon la police municipale de Zurich. Cette année encore, la plupart des plaintes déposées concernaient des vols. Plus de 30 téléphones portables ont par exemple été saisis sur un Roumain de 34 ans. Les drones ont également fait l'objet d'interventions policières cette année.

Selon le communiqué de la police, un adolescent a été blessé à l'arme blanche lors d'une dispute. La police cantonale de Zurich et le ministère public ont ouvert une enquête. Par ailleurs, peu après minuit, un jeune homme de 21 ans a été attaqué par plusieurs personnes sur l'Utoquai et blessé à la tête. Il a été conduit à l'hôpital.

Drogues et délit sexuel

Les enquêteurs des stupéfiants ont saisi 150 portions d'ecstasy, 45 portions de MDMA, 4 grammes d'amphétamines et environ 250 grammes de cocaïne en lien avec la Street Parade. Une enquête a également été ouverte pour délit sexuel.

Les policiers de la protection des eaux ont effectué plusieurs plongées après que des nageurs ont été portés disparus. Tous les avis de disparition ont cependant été révoqués.

Une douzaine personnes ont été dénoncées pour bruit, vente illégale d'alcool, infractions douanières et quelques infractions à la loi sur l'hôtellerie et la restauration. Enfin, 18 personnes ont été placées dans le centre zurichois de dégrisement et de prise en charge.

trm, ats