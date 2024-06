Manoeuvres dangereuses et doigt d’honneur : il perd ses nerfs sur l'A1

Un Bernois de 54 ans a été condamné pour violation grave du code de la route, injures et menaces. Il a dû payer une grosse amende et a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis encore plus élevée.

Un Bernois a été condamné pour avoir mis en danger d'autres usagers de la route sur l'A1 (image d’illustration). Keystone

dmu / trad. Dominik Müller

Un père de famille du canton de Berne a perdu son sang-froid un dimanche de février 2023. Les nombreuses manœuvres dangereuses qui lui sont reprochées sur l'autoroute entre Berne-Wankdorf et Wangen an der Aare ne permettent presque pas d'émettre une autre hypothèse. Mais reprenons les choses depuis le début.

Selon l'ordonnance pénale, l'homme de 54 ans a d'abord conduit son break sur la voie de gauche à hauteur de l'embranchement du Wankdorf, comme le rapporte «20 Minuten». Peu avant que la voie de gauche ne soit supprimée, il a dangereusement dépassé une Toyota blanche.

Le conducteur de la voiture de la marque japonaise a réagi en faisant des appels de phares, ce qui a motivé le prévenu à freiner fortement. L’accident a pu être évité de justesse grâce à un freinage d'urgence et une manœuvre d'évitement de la Toyota et d'une autre voiture immatriculée en Allemagne.

Doigt d’honneur et pistolet imaginaire

Comme le père de famille avait bloqué la voie de dépassement, l'Allemand a lui aussi fait des appels de phares. Le prévenu a de nouveau freiné fortement. L'Allemand a encore réussi à réagir à temps.

Le conducteur du break a alors fini par libérer la voie de gauche. Mais l'affaire n'était pas terminée pour autant : le prévenu s'est lancé à la poursuite du conducteur allemand et l'a suivi de si près que ses phares n'étaient plus visibles dans le rétroviseur.

Par la suite, les deux voitures ont roulé pendant un certain temps à la même hauteur. L'homme de 54 ans, qui roulait sur la voie de droite, a alors fait deux fois un doigt d'honneur à l'Allemand ainsi qu'à son épouse assise sur le siège passager et a imité avec sa main un pistolet avec lequel il tirait des balles imaginaires.

Amende élevée

Le dernier acte du père de famille a été d'accélérer et de passer sur la voie de gauche avant même d'avoir complètement dépassé le véhicule de son ennemi. Une nouvelle fois, l'Allemand a failli faire une embardée.

Ses manœuvres dangereuses ont coûté cher à l'homme de 54 ans. Le ministère public de Berne-Mittelland l'a, en effet, condamné à une amende de 50'400 francs pour infraction grave au code de la route, injures et menaces - avec sursis, pour une période probatoire de deux ans. Il devra en tout cas s'acquitter d'une amende de 12'600 francs ainsi que des frais de procédure d'un montant de 800 francs.