Maria Mettral tire sa révérence après 35 ans de bulletins météo

C'est une page de l'histoire de la RTS qui s'apprête à se tourner. Après 35 ans de bulletins météo, Maria Mettral fera ses adieux aux téléspectateurs ce dimanche à 20 heures.

📺🌦 Un grand #merci à Maria Mettral, qui présentera son dernier bulletin météo dimanche soir, pour ces 35 années passées à nous parler – littéralement – de la pluie et du beau temps! 🥰



Plus de détails sur son parcours ici 👉 https://t.co/OUkF5LMjAp pic.twitter.com/TfMsisHTe8 — RTS (@RadioTeleSuisse) June 14, 2024

blue News Marc Schaller

«Je me suis beaucoup amusée», «mais il faut à un moment donné dire stop»: c'est en ces mots que la présentatrice météo emblématique de la chaîne annonce prendre sa retraite dans une vidéo publiée sur la RTS.

Si la comédienne quitte la présentation météo, elle n'abandonne pas pour autant la RTS: «Dans notre métier de comédien, il n'y a pas de retraite, je déteste ce mot». La Genevoise continuera à donner des cours de pose de voix aux journalistes et présentateurs de la chaîne.

Loin de la nostalgie, Maria Mettral savoure cette nouvelle étape de sa vie: «Entre le théâtre, les formations et la météo, ça fait longtemps que je travaille 7 jours sur 7 et que je cours dans tous les sens. Ce d’autant plus que j’ai aussi eu trois enfants et que je suis maintenant grand-mère. J’arrive à un stade de ma vie où j’ai besoin de me concentrer sur le plus essentiel, et pour moi, c’est la scène et les cours que je donne.»

En 1989, Maria Mettral faisait ses premiers pas à la RTS en tant que présentatrice météo. Pendant 35 ans, elle occupera ce rôle tout en continuant à monter sur les planches. Elle a également participé à de nombreuses émissions de divertissement et a prêté sa voix aux «Babibouchettes».