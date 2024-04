Melania Trump, le (timide) retour?

Extrêmement discrète à la Maison Blanche et encore plus réservée sur le plan public depuis qu'elle a quitté Washington, Melania Trump est-elle en train de faire un timide come-back auprès de son mari en campagne?

L'ancienne mannequin, distante et énigmatique, a jusqu'ici été complètement absente de la campagne du républicain Donald Trump.

La participation de l'ancienne Première dame à deux événements politiques alimente les spéculations. L'ancienne mannequin, distante et énigmatique, a jusqu'ici été complètement absente de la campagne du républicain Donald Trump, candidat pour la troisième fois à la Maison Blanche.

La quinquagénaire, née en Slovénie, a snobé tous les grands meetings de campagne du tempétueux milliardaire. Elle ne s'est pas non plus rendue au tribunal aux côtés de son époux, qui est inculpé dans quatre affaires différentes. Son premier procès pénal débute lundi.

Toutes ces absences sont inhabituelles pour des Américains, familiers de ces femmes de responsables politiques s'affichant par solidarité auprès de leur conjoint en temps de crise. Elles ont alimenté les rumeurs incessantes sur la relation entre Donald et Melania Trump.

«Restez à l'écoute»

Est-ce pour couper court aux spéculations ou par véritable volonté d'engagement politique? L'ancienne Première dame a accompagné son mari à une grande soirée de levée de fonds début avril, lors de laquelle les républicains ont récolté plus de 50 millions de dollars pour la présidentielle.

Le 20 avril, elle participera à une collecte de fonds pour un groupe de républicains LGBT, les Log Cabin Republicans. Pour Katherine Jellison, professeure à l'université de l'Ohio et spécialiste des couples présidentiels, ces événements illustrent bien un come-back de Melania Trump dans l'arène politique.

«Il ne s'agit que de quelques apparitions, mais elles laissent entrevoir un retour en douceur de Mme Trump dans la vie publique – et dans la campagne de son mari», affirme-t-elle à l'AFP. Melania Trump avait elle-même évoqué ce come-back, à demi-mot, lors d'un très bref échange avec des journalistes, mi-mars. «Restez à l'écoute», avait-elle lancé avec un sourire, derrière de grandes lunettes noires.

Communication millimétrée

Selon Katherine Jellison, l'ancienne Première dame devrait toutefois s'en tenir à des événements comme ceux auxquels elle participe en avril. «Elle semble plus à l'aise dans ces situations que dans les activités de campagne plus typiques d'une épouse de candidat – serrer des mains et faire la causette à une foule d'électeurs».

Ce style-là, estime la professeure, est plus propre à... Jill Biden, l'épouse du président démocrate et rival de Donald Trump à l'élection de novembre. Début mars, elle a lancé une initiative pour mobiliser les électrices du pays et sillonne régulièrement les Etats les plus disputés du pays pour la présidentielle.

Il faut dire que presque à chaque fois que Melania Trump est intervenue en public, le retour de bâton n'était pas loin. Son discours devant la convention républicaine en 2016 avait été ridiculisé, et pour cause: des passages entiers étaient tirés d'un discours de l'ex-Première dame Michelle Obama.

Ses déplacements en tant que Première dame, comme sa visite à des enfants migrants à la frontière avec le Mexique, ou le lancement de certaines initiatives avaient aussi essuyé des critiques. Melania Trump s'est ensuite tenue à une communication millimétrée.

Elle était sortie de son silence lors d'une rare interview, en 2018, lors de laquelle elle avait assuré avoir «d'autres choses en tête» que les infidélités présumées du républicain avec l'actrice Stormy Daniels. C'est pourtant des paiements douteux à cette star de films pornographiques qui valent à Donald Trump son premier procès pénal, qui s'ouvre lundi à New York.

