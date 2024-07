Soleil et chaleur samedi, puis place aux orages et à la fraîcheur

Après un ensoleillement généreux, la Suisse connaîtra un changement de temps ce week-end. Des pluies et des orages sont attendus dès dimanche, mettant fin à la vague de chaleur qui frappe actuellement le sud du pays.

Le temps de ce week-end s'annonce contrasté avec une journée de samedi généralement ensoleillée et chaude et un dimanche pluvieux et plus frais. Quelques explications sur la situation #météo dans le #blogmeteosuisse du jour : https://t.co/L25wps1mLG pic.twitter.com/JfmuZaQoWR — MétéoSuisse (@meteosuisse) July 19, 2024

blue News Marc Schaller

Ce vendredi a été annoncé beau et chaud, avec un risque modéré d'orages isolés en fin de journée. Les températures ont grimpé en flèche, atteignant 30°C et plus en plaine.

Samedi, le soleil continuera de dominer le ciel suisse! Il fera chaud, avec des maximales toujours au-dessus de 30°C dans les plaines. Cette journée marquera le dernier épisode de la vague de chaleur qui affecte actuellement le Tessin et le Val Mesolcina.

Orages et pluies dimanche

Un changement radical est attendu pour dimanche. Un front froid s'enfoncera sur la Suisse, apportant des pluies et des orages sur l'ensemble du pays, prévient MétéoSuisse. Les Alpes seront les plus exposées aux précipitations, avec des cumuls attendus dépassant souvent 20 mm. Des pointes à plus de 50 mm sont possibles localement. La température ne devrait pas dépasser les 24°C.

Cumuls de précipitations (en mm) en 24 heures prévus pour ce dimanche MétéoSuisse

Le début de la semaine prochaine s'annonce à nouveau ensoleillé, mais avec des températures modérées, ne dépassant pas 25°C, prévoit MétéoSuisse.