Le canton de Vaud enregistre une baisse générale des accidents sur ses routes en 2023. Trente-cinq personnes y ont toutefois perdu la vie, soit trois de moins qu'en 2022. La cause principale des accidents reste l'inattention ou la distraction.

Les polices du canton de Vaud ont recensé 4159 accidents durant l'année 2023, un chiffre en baisse de 3,7%. Dans le détail, les accidents avec blessés légers ou avec dommages matériels sont en recul, alors que ceux avec blessés graves augmentent de 7%.

Trente-cinq personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation. Parmi elles se trouvaient 14 automobilistes, 11 motards, cinq piétons, quatre usagers de cycles, dont l'un au guidon d'un vélo électrique ainsi qu'un usager d'engin assimilé à un véhicule, énumère jeudi la police vaudoise dans un communiqué.

Inattention et alcool

Comme en 2021 et 2022, la cause principale des accidents reste l'inattention ou la distraction. Elle est suivie par l'alcool et la vitesse inadaptée. La vitesse inadaptée représente la cause principale des accidents mortels, précise le communiqué.

En 2023, la police a renforcé ses contrôles contre l'inattention au volant. Durant leurs patrouilles, les agents ont délivré 75 amendes d'ordre pour l'utilisation d'un téléphone sans dispositif mains libres et procédé à 74 dénonciations liées à l'inattention.

Moins de piétons blessés à Lausanne

A Lausanne, le bilan 2023 montre une baisse «significative» du nombre de piétons blessés. Les constats d'accidents survenus sur le territoire communal ont reculé de 2,2% à 1038 cas. En tout, 335 personnes ont été légèrement blessées (-17,9%). Un recul similaire s'observe pour les piétons blessés, avec 68 cas l'an dernier.

De même, les blessés graves passent de 88 à 69 cas. Deux accidents mortels sont à déplorer, contre quatre en 2022.

Enfin, la police lausannoise a effectué 6404 contrôles de vitesse au moyen d'appareils mobiles et plus de 90'000 conducteurs ont été dénoncés. Les amendes d'ordre sont en hausse avec 332'789 contraventions (+ 4,6%), dont 150'577 pour du stationnement (-12,8%). Les contrôles liés au bruit se sont poursuivis, menant à 259 dénonciations.

ll, ats