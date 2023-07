«Monsieur Corona» se jette à nouveau à l'eau en costard

Daniel Koch, connu dans toute la Suisse sous le nom de «Monsieur Coronavirus», s'est mouillé pour l'Ukraine en ce mois de juillet.

Visage de la lutte contre le coronavirus en Suisse, Daniel Koch avait pris sa retraite en mai 2020. Un nouveau chapitre de sa vie que le Bernois avait ouvert en plongeant tout habillé dans l'Aar.

Cette semaine, c'est pour l'Ukraine que l'ex-chef de la division des maladies transmissibles à l'OFSP s'est mouillé, comme on peut le voir dans une vidéo postée - en allemand et en français - sur son compte Instagram et qui s'adresse aux élus fédéraux.

«Chers parlementaires à Berne, l'Ukraine se fait violer par la Russie depuis plus d'un an. Il n'y a pas d'autres mots pour décrire cette guerre. Et la Suisse, pays riche, garante des droits humanitaires et des Conventions de Genève, pourrait, devrait faire plus pour aider l'Ukraine, stopper ce violeur, cet agresseur», implore «Monsieur Corona».

C'est après avoir fait passer ce message que Daniel Koch s'est jeté à l'eau, dans Le Dniepr cette fois-ci, en costard-cravate à nouveau.