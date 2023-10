L'ancien président hongrois Laszlo Solyom, un juriste humaniste impliqué dans la transition démocratique et l'abolition de la peine capitale, est décédé dimanche à l'âge de 81 ans.

Alors président, Laszlo Solyom (à gauche) avait rencontré le conseiller fédéral Pascal Couchepin, président de la Confédération en 2008, à la Fondation Martin Bodmer à Cologny (GE). ATS

Il est mort «après une longue maladie», a indiqué son secrétaire personnel à l'agence de presse hongroise MTI.

Grand, mince, yeux bleus perçants et chevelure argentée, Laszlo Solyom était né le 3 janvier 1942 à Pecs (sud) et a été président sans étiquette de la Hongrie de 2005 à 2010, après avoir été le premier président de la Cour constitutionnelle de 1990 à 1998.

Sous sa présidence, le tribunal suprême hongrois a notamment statué sur l'abolition de la peine de mort, l'avortement et l'indemnisation des victimes du communisme.

«Il faut se dresser contre les injustices intolérables», avait-il déclaré dans un entretien à la radio nationale en 2005.

Fidèle à ses principes, il a joué dès 1987 un rôle actif dans le changement de régime de son pays autrefois inclus dans le bloc communiste.

Membre fondateur du Forum démocratique (MDF, conservateur), le parti vainqueur des premières élections libres en 1990, il s'est mis en congé dès qu'il a été appelé à siéger à la Cour constitutionnelle.

Hommages d'Orban

Après des études dans sa ville natale et en Allemagne, il travaillé à l'institut de droit de l'Académie des sciences (1969-1983) puis comme professeur de droit à l'université ELTE (1983-1989).

D'un naturel calme et modeste, parlant couramment l'allemand, le français et l'anglais, M. Solyom a reçu en 1999 le prix allemand Humboldt et, en 2003, le prix Imre Nagy qui récompense les personnes ayant contribué à l'instauration de la démocratie.

Malgré ses critiques à l'égard de la Constitution hongroise limitant l'indépendance de la justice adoptée par Viktor Orban à partir de 2011, et bien qu'il ait pris ses distances à l'égard du pouvoir hongrois, le premier ministre nationaliste lui a rendu hommage sur Facebook.

L'ex-président «de la République de Hongrie, un grand professeur de droit, est décédé. Que Dieu accorde le repos à Laszlo Solyom!», a écrit M. Orban, accompagnant son message d'une photo les représentant ensemble.

ATS