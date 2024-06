Les investigations ont été confiées à la sûreté départementale du commissariat de Mulhouse, puis à la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg (photo symbolique). ATS

Un avocat du barreau de Mulhouse (Haut-Rhin) a été mis en examen pour des faits de viol, harcèlement sexuel et moral commis potentiellement sur une quarantaine de clientes, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Colmar.

«Une information judiciaire est bien ouverte à l'encontre d'un avocat au barreau de Mulhouse», a indiqué le procureur de Colmar, Jean Richert, confirmant une information du quotidien L'Alsace.

L'avocat est mis en examen pour «viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, atteinte à l'intimité de la vie privée, harcèlement sexuel, harcèlement moral, abus de confiance et abus de faiblesse».

Dans cette procédure, «14 personnes se sont constituées parties civiles en plus des 32 autres personnes ayant déposé une plainte», a poursuivi le magistrat.

La mise en examen remonte au 26 août 2021, selon une source proche du dossier. L'avocat est actuellement placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession et d'entrer en contact avec les victimes. Il a été suspendu par l'ordre des avocats.

Selon cette source, l'enquête avait démarré en 2021 après la plainte d'une cliente qui dénonçait des actes sexuels auxquels elle aurait dû se prêter seule sous le regard de l'homme dans son bureau et en forêt, et au cours desquelles il aurait pris des clichés et enregistré une vidéo.

Entamée à Mulhouse, l'enquête a été dépaysée au tribunal de Colmar. Les investigations ont été confiées à la sûreté départementale du commissariat de Mulhouse, puis à la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg.

Des perquisitions ont été réalisées au domicile du mis en cause et dans ses locaux professionnels. Elles ont permis de retrouver, via ses fichiers clients, d'autres victimes potentielles.

En situation précaire

Sur la quarantaine de victimes présumées identifiées (dont une mineure) figurent souvent des personnes fragiles psychologiquement, physiquement et financièrement, dans des situations familiales compliquées voire précaires, des femmes isolées, des étrangères, a précisé la même source.

Si le suspect reconnaît la matérialité des faits, il conteste tout caractère pornographique et sexuel, assurant que les actes auraient été réalisés dans l'intérêt de ses clientes.

Spécialisé dans le droit de la construction, l'avocat, âgé de 45 ans, est inscrit au barreau de Mulhouse depuis 2005 et ne présente pas d'antécédents judiciaires. Sollicité, son avocat, Denis Fayolle, n'a pas donné suite dans l'immédiat.

