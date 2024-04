Nagui vole au secours de Manu Lévy, accusé de harcèlement et d'homophobie

Nagui a puisé dans ses souvenirs pour soutenir, par un message sur Instagram, Manu Lévy, présentateur vedette de la matinale de NRJ. Celui avec lequel l’animateur de Taratata a travaillé naguère est aujourd’hui accusé de « harcèlement, homophobie et xénophobie» par d’anciens salariés de la radio.

Covermedia

Nagui a travaillé avec Manu Lévy sur les ondes d'Europe 2 entre 2006 et 2008. Il y a près de vingt ans, donc. Et c’est au nom de ces moments d’antenne et de déconnades partagés que l’animateur de la Bande originale prend la défense de son copain, soumis à une série de plaintes pour harcèlement moral de la part d'anciens employés de NRJ où Emmanuel, dit Manu, Lévy est l’animateur star de la matinale.

« J’ai travaillé pendant plus de deux ans tous les jours avec @manuofficiel et j’ai admiré sa force de créativité, sa volonté de bosser sans compter, son exigence et son tplv #toutpourlavanne souvent dans l’autodérision jamais dans l’agression ou l’insulte. Soutien total à toi Manu», écrit le présentateur de N’oubliez pas les paroles… qui n’oublie donc pas ses potes.

Rappelons que les plaintes sont nombreuses, et que Libération a mené une enquête qui charge lourdement la barque de Manu Lévy. « Harcèlement, homophobie, misogynie et xénophobie» font partie des reproches que les tribunaux des prudhommes devront examiner. Même si le rapport de cette enquête, selon NRJ, a été invalidé par les représentants des salariés eux-mêmes, en janvier 2024.

Mais ce soutien inattendu ne passe pas! « Déception» est au mieux le terme qui caractérisent les réactions. Certes, comme le fait remarquer un internaute en commentaire du message de Nagui, soutenir les vieux copains, c’est sympa. « C’est juste un ami qui défend un ami. C’est pas ça la définition de l’amitié?», se demande-t-il.

Mais les amis peuvent avoir changé. Et Nagui se fait fortement recadrer pour ce soutien. « Nagui, vous passez vos émissions de radio à soutenir les causes de ceux qui souffrent, se font harceler, maltraiter, et vous ne retenez donc aucune leçon?? En quoi votre expérience doit être généralisée à l'ensemble des gens qui ont travaillé avec lui?? Votre message de soutien public est si décevant», peut-on lire.

« Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas constaté que cela n'existe pas», appuie une autre internaute. Une autre ajoute qu’elle est « choquée». Plus fielleux, un commentaire laisse penser que Nagui n’a rien à envier du comportement de son copain, puisqu’il agirait de même. « Parfois il vaut mieux se retenir de poster certaines choses», lance un autre. Dont acte?

