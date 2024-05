En ce presque mois de juin, la saison des randonnées alpines démarre. Mais au-dessus de 2200 mètres les conditions sont restées hivernales et les risques d'avalanches demeurent présents, indique la police cantonale valaisanne qui appelle à la prudence.

«Les avalanches de neige mouillée peuvent, par endroits, facilement atteindre un itinéraire pédestre situé en basse altitude», notent la police et ses partenaires. (image d'illustration) imago/alimdi

ATS

«La présence d’un enneigement très supérieur à la moyenne nécessite une préparation rigoureuse», écrit-elle dans un communiqué diffusé mercredi. Les conditions peuvent être piégeuses et requièrent une vigilance accrue.

«Les avalanches de neige mouillée peuvent, par endroits, facilement atteindre un itinéraire pédestre situé en basse altitude», notent la police et ses partenaires. Il s'agit également d'être attentif aux conditions météo et aux températures lorsque le sentier de randonnée est surplombé par des pentes enneigées.

La mise en garde concerne également les névés ou autres champs de neige persistants qui sont «extrêmement glissants et dangereux pour les randonneurs non équipés». Quant aux courses en montagne et sur les glaciers, les forces de l'ordre recommandent «de préparer vos sorties avec le même niveau de précaution et d'équipement que durant la saison hivernale».

De manière générale, la police encourage toute personne qui s'aventure en montagne à notamment planifier son itinéraire, à ne pas se surestimer et faire demi-tour si nécessaire, à ne pas partir en solo ou encore à se munir d'une batterie de téléphone externe.

zd, ats