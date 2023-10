Le canton de Neuchâtel veut mieux faire connaître les ressources à disposition des proches aidants afin de prévenir leur épuisement. Lundi, à l'occasion de la Journée des proches aidants, il a lancé une campagne de sensibilisation qui comprend notamment une exposition itinérante.

En Suisse, une personne sur quatre s’occupe régulièrement d’un proche atteint dans sa santé ou dans son autonomie, rappelle le canton. IMAGO/Zoonar II

Cette dernière présente le témoignage de six familles de l'Arc jurassien sur leur quotidien de proches aidants, indique le canton de Neuchâtel dans un communiqué. L'exposition fera tout d'abord halte au Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), jusqu'au 12 novembre dans le hall de l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel puis entre le 14 et le 30 novembre sur le site de la Chaux-de-Fonds. L'exposition voyagera ensuite dans tout le canton jusqu'à l'été 2024.

En Suisse, une personne sur quatre s’occupe régulièrement d’un proche atteint dans sa santé ou dans son autonomie, rappelle le canton. Il s'agit d'un engagement lourd, il est donc essentiel que les proches aidants soient soutenus afin d'éviter l'épuisement et l'isolement social, ajoute-t-il.

Et de rappeler qu'il existe diverses ressources à leur disposition dans le canton de Neuchâtella dont la ligne téléphonique «Proches Info NE» (0800 032 800, appel gratuit) qui oriente et renseigne en toute confidentialité. L'application mobile «approches» regroupe toutes les offres à disposition près de chez soi tandis que l’Association neuchâteloise des proches aidants (ANDPA) propose écoute, soutien et formations.

Stratégie nationale demandée

En Suisse, il n'y a pas de définition uniforme des proches aidants, rappelle la Communauté d'intérêts Proches aidants (CIPA) dans un communiqué. Et d'illustrer que l'on peut être considéré comme proche aidant dans son canton de résidence, mais pas dans le canton voisin où résident les proches que l'on soutient.

C'est pourquoi l'organisation plaide pour «une politique globale de la «proche aidance», avec des moyens et des mesures, qui répondent à une stratégie nationale appliquée uniformément dans tous les cantons». Une motion de Marianne Maret (C/VS) demandant l'instauration d'un statut juridique de proche aidant est en cours d'examen par la commission de la santé du Conseil des Etats.

dv, ats