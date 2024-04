Son médecin pensait que la jeune Britannique Emma Colledge était enceinte. En réalité, elle souffrait d'un cancer des ovaires qui s'était déjà propagé à son abdomen. Mais la jeune femme s'est battue et a survécu.

Le prétendu baby bump d'Emma Colledge s'est avéré être un symptôme de cancer. Teenage Cancer Trust

Emma Colledge, de Durham, en Angleterre, avait souvent besoin d'aller aux toilettes et souffrait de ballonnements, des symptômes a priori relativement inoffensifs. Les médecins ne l'ont pas aidée et l'un d'eux a même diagnostiqué une grossesse.

Quelques mois plus tard, en 2022, elle a été admise à l'hôpital pour de fortes douleurs. Le diagnostic final est un choc pour la jeune femme de 24 ans: cancer de l'ovaire. Les médecins ont identifié une tumeur de 30 centimètres dans les ovaires de la jeune femme.

Le fait qu'elle se soit déjà propagée à l'abdomen était, par ailleurs, une très mauvaise nouvelle. «Lorsque j'ai reçu le diagnostic, je me suis demandé si je survivrais jusqu'à mon 24ème anniversaire ou si je mourrais bientôt», a déclaré la jeune femme au magazine Durham.

Mais elle n'a pas baissé les bras: «J'ai beaucoup de volonté. Je suis têtue et je me suis dit qu'il n'était pas encore temps de partir».

Deux longues opérations

La première opération a duré cinq heures et demie, au cours desquelles les médecins ont retiré les ovaires et la tumeur. Lors d'une autre opération, qui a duré neuf heures, l'appendice, la rate et une partie des intestins de la jeune femme ont également été retirés.

«Quelques jours après l'opération, j'ai surpris les médecins en me levant et en marchant. J'étais déterminée à retrouver ma vie», a expliqué Emma Colledge. Elle a ensuite suivi six traitements de chimiothérapie dans le service d'oncologie pour jeunes patients de l'hôpital Freeman de Newcastle.

Aujourd'hui, elle veut sensibiliser l'opinion publique

Un message fort de sensibilisation

Il y a un an, Emma Colledge a reçu de bonnes nouvelles: les tests ont montré que le cancer avait été complètement enlevé. Elle a ainsi repris sa vie d'avant et s'adonne désormais à la marche et au vélo. Sa mission consiste maintenant à sensibiliser d'autres femmes au cancer de l'ovaire.

À l'époque, elle avait cherché à plusieurs reprises ses symptômes sur Google, mais avait lu que seules les femmes de plus de 50 ans étaient touchées. Elle avait donc exclu la possibilité d'un cancer.