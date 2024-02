Vous n’êtes pas en couple et la simple vue des vitrines de magasins avec tous ces cœurs rouges vous donne la nausée ? On a quelques idées pour vous faire passer une soirée sympa le soir du 14 février !

Et si vous vous faisiez plaisir en organisant une soirée sex toys chez vous ? IMAGO/YAY Images

Une soirée sex-toys

Et si vous vous faisiez plaisir en organisant une soirée hors du commun chez vous ? Une conseillère débarque avec une valise remplie de sex-toys dans votre salon et vous explique leur fonctionnement et les zones stimulées. J’ai moi-même testé l’expérience avec des copines et je peux vous confier que ça a été la meilleures Saint-Valentin de ma vie !

Le bonus ? On apprend plein de chose sur la sexualité et c’est gratuit.

Évidemment, on finit souvent par craquer pour un jouet mais c’est le but. On se fait plaisir jusqu’au bout (on attend évidemment d’être seul-e pour tester ledit jouet, hein).

A l’époque, j’avais fait appel à Bonbon rose mais il y a également Toys4Woman qui propose des soirées du même genre. Et non, ce n’est pas du tout has been comme soirée !

Une soirée speed-dating

Si vous êtes célibataires à contre-cœur et que vous comptez sur Cupidon pour vous décocher une flèche à l’occasion de la fête des amoureux, participez à une soirée speed-dating !

Vous pourrez en trouver plusieurs en Suisse romande et rencontrer plein de personnes en fonction de votre tranche d’âge.

Si vous êtes à Lausanne ou à Fribourg, diverses soirées vous attendent cette semaine. Au programme ? Quelques minutes de papotage, des numéros qui s’échangent en cas d’intérêt et qui sait, peut-être que vous allez tomber sur… l’amour de votre vie (on y croit !) ?

Le site 6minutes.ch organise trois soirées spéciales pour la Saint-Valentin : le 13 et 14 février à Lausanne et le 15 à Fribourg. Une première (hors soirée des amoureux) sera organisée le 22 février à Vevey et le prix varie entre 39 et 45.-.

Pour les fans du soft dating, le Bleu Lézard à Lausanne organise toujours ses célèbres soirée-messages du mardi soir à 21h.

Une soirée à mater des films

Parfois, rien de meilleur que de regarder un bon film romantique en restant tranquillement chez soi (et ainsi éviter tous les couples sur leur 31 qui se rendent au restaurant). Vous pouvez replonger dans des classiques comme « Coup de foudre à Notting Hill », « Pretty Woman » en location ou zapper sur Carac 1 pour voir « 20 ans d’écart » avec Virginie Efira et Pierre Niney. Arte nous fait rire et programme quant à eux le film « Tromperie ». Hasard du calendrier ? On ne croit pas !

Vous pouvez aussi manger du chocolat en solo et comme le chante si bien Miley Cyrus… vous acheter des fleurs si vous en avez envie !