Jusqu'à 37 degrés et des orages parfois violents annoncés

Jeudi, les températures vont à nouveau grimper en flèche en Suisse: il fera entre 33 et 35 degrés sur une grande partie du territoire, et même jusqu'à 37 degrés dans la région de Genève et la vallée du Rhône, selon les services météorologiques.

La canicule n'a pas encore dit son dernier mot en Suisse (image symbolique). KEYSTONE

En soirée, des orages parfois violents devraient éclater, a annoncé Meteonews jeudi matin. SRF Meteo met également en garde contre des averses et des orages accompagnés de rafales de vent par endroits.

falu, ats