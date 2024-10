Nouveau rebondissement dans l'affaire des frères Menendez!

L'affaire des frères Menendez, qui a inspiré le phénomène Netflix «Monstres», connaît un nouveau tournant! Condamnés en 1996, Lyle et Erik Menendez pourraient bénéficier d'un nouveau procès, et, dans le meilleur des cas, retrouver leur liberté.

Keystone

blue News Marc Schaller

Le procureur de Los Angeles George Gascon a annoncé l'ouverture d'une enquête après la découverte de nouvelles preuves suggérant que les frères Menendez auraient bien été agressés sexuellement par leur père José, rapporte «BFMTV».

«On nous a fourni une nouvelle preuve. Nous avons reçu une photocopie d’une lettre qui aurait été envoyée par l’un des frères à un autre membre de la famille, parlant du fait qu'il était victime d’agression sexuelle», a affirmé le procureur de Los Angeles.

«On a également une preuve, qui a été fournie par la défense, par leurs avocats, que l'un des membres du groupe Menudo aurait également été harcelé par le père des deux frères», a-t-il poursuivi.

Ces allégations, initialement présentées par les frères Menendez eux-mêmes, seront examinées lors d'une audience prévue le 26 novembre prochain. Si elles sont avérées, elles pourraient remettre en question la culpabilité des deux frères.

«En fonction de la décision du tribunal, les deux frères pourraient avoir le droit à une nouvelle condamnation, voire même être libérés», précise la chaîne de télévision française.

Adaptation «truffée de mensonges»

Ce rebondissement intervient après le succès de la série Netflix «Monstres».

Lyle et Erik Menendez, aujourd'hui âgés de 56 et 53 ans, ont été condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents en 1989 à coups de fusils de chasse. À l'époque, les frères avaient affirmé que leur geste était motivé par les abus sexuels et physiques infligés par leur père.

Les frères Menendez et leurs proches ont critiqué cette adaptation, la jugeant «malhonnête» et «truffée de mensonges». Ryan Murphy, le réalisateur, n’a pas consulté les frères, et a choisi de les sexualiser, allant jusqu'à suggérer une relation incestueuse entre eux.

L'affaire a pris un nouveau tournant en 2023, lorsque les frères ont demandé une nouvelle audience. Cette requête fait suite aux révélations du chanteur Roy Rosselló, qui a accusé leur père d'agressions sexuelles alors qu'il avait 14 ans.