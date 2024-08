Un nouveau record de température annuelle pour la Suisse a été enregistré dimanche après-midi à Biasca (TI). Le thermomètre y est monté à 36,3 degrés à 15h20.

Des passants se promènent à l'ombre sous les arbres au bord du lac de Lugano. (archives) ATS

ATS

Il a également fait très chaud dans d'autres localités tessinoises, indique le site de MétéoSuisse. A Stabio, il a fait 33 degrés, à Cevio 33,2 et à Locarno Monti 32,4 degrés.

En Valais, on a mesuré 33,3 degrés à Viège et 32,5 à Sion. Grono dans les Grisons a enregistré 32,9 degrés et Genève 32.

lt, ats