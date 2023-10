Une nouvelle tempête de foehn et un front froid en vue

Une tempête de foehn balaie la Suisse de dimanche à lundi après-midi, avec des rafales de plus de 100 km/h dans certaines vallées alpines. Un front froid lundi abaissera la limite des chutes de neige jusqu'à 1800 mètres.

Une nouvelle forte phase de foehn est attendue dans la nuit de dimanche à lundi (image d'illustration). KEYSTONE

La Suisse se trouve à l’avant de la profonde dépression «Céline» qui apporte des masses d'air chaud. Dimanche, des pointes de foehn de 97 km/h ont été mesurées à Altdorf et de jusqu'à 103 km/h ailleurs dans le canton d'Uri, selon MétéoSuisse.

Un fort vent du sud-ouest a par ailleurs soufflé sur le Jura, avec des rafales de 91 km/h dans la vallée de Joux et de 83 km/h à Delémont. Ces vents chauds ont aussi rehaussé les températures: dimanche en début d'après-midi, il faisait 20,5 degrés à Delémont, 20,6 à Aigle (VD) et même 21,6 degrés à Glaris.

Une nouvelle forte phase de foehn est attendue dans la nuit de dimanche à lundi. C’est surtout dans les vallées alpines de la Suisse centrale et orientale que le foehn soufflera le plus fort avec des rafales entre 90 et 120 km/h, voire localement jusqu'à 130 km/h. Ces régions font l’objet d’une alerte de degré 3.

Lundi en début d'après-midi, le front froid apportera sur la Suisse des pluies parfois fortes. Il abaissera progressivement la limite des chutes de neige jusqu'à 1800 mètres dans la nuit de lundi à mardi, selon MétéoSuisse.

bd, ats