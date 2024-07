Nouvelles laves torrentielles dans le Val de Bagnes

Contrairement aux intempéries de la semaine passée, les pluies du week-end n'ont pas provoqué de dégâts importants en Valais, selon l'Organe cantonal de conduite (OCC). Seule exception: le Haut Val de Bagnes, où de nouvelles laves torrentielles ont dévalé lundi matin.

ATS

Une partie des coulées a passé par-dessus le pont de Sarreyer et a détruit l'ouvrage, a indiqué la commune dans un communiqué. La Dranse a, elle, débordé en certains endroits, provoquant la fermeture provisoire du chemin de la Sasse, situé au bord de la rivière vers le camping de Champsec.

Une vue aérienne de la vallée a permis de déterminer que la zone de départ des laves torrentielles était toujours active, poursuit la commune. Les machines continuent leur travail d’évacuation de matériaux en amont du village de Champsec, aux abords du cours d'eau du Fregnoley. L'accès au village de Lourtier, au fond de la vallée, est lui toujours bloqué.

Travaux de déblaiement en cours

Dans le reste du Valais, la situation s'est stabilisée au cours du week-end et la décrue des cours d'eau latéraux et du Rhône s'est amorcée, a indiqué l'OCC. La phase aiguë de la crise est passée, mais la remise en état va prendre du temps, a expliqué à Keystone-ATS la cheffe de l'OCC, Marie Claude Noth-Ecoeur.

La vallée de Binn (VS) panse ses plaies Frappée par de violentes intempéries il y a neuf jours, la vallée de Binn (VS) panse ses plaies. L'approvisionnement en électricité et l'infrastructure hydroélectrique de la société Gommerkraftwerke AG ont été fortement endommagés par les eaux. Les installations sont à l'arrêt pour plusieurs mois. Un employé de la centrale âgé de 52 ans est toujours porté disparu lundi. Les eaux de la vallée de la Laeng ont causé de grave dégâts dans la région de Heilkreuz. L'alimentation en électricité sur l'ensemble du territoire communal a été interrompue. 08.07.2024

Les deux zones les plus touchées par les intempéries de la semaine passée sont Sierre/Chippis ainsi que Saas-Grund, a-t-elle aussi indiqué. Cette dernière commune a été coupée en deux par une lave torrentielle la semaine dernière et les dégâts y sont énormes, selon elle.

Près de 350 militaires et membres de la protection civile sont à pied d'oeuvre dans tout le canton pour la remise en état des infrastructures ainsi que le déblaiement des gravats et de la boue, y compris chez les particuliers.

Parmi les 230 astreints à la protection civile déployés sur le terrain, quelque 160 membres de la protection civile bernoise sont arrivés lundi matin dans le Haut-Valais pour prêter main-forte, à Goms et Saas-Grund. Des renforts de la protection civile genevoise sont eux à l'oeuvre du côté d'Evolène et de Sierre.

En plus, 157 militaires sont déployés sur tout le canton, principalement pour déblayer les gravats à Goms et Saas-Grund, ainsi que pour des tâches logistiques. Parmi eux, quatre ont été dépêchés dans le val d'Anniviers où ils aident à remettre en état la route secondaire qui relie Saint-Jean à Mission.

Si la situation s'est stabilisée, l'OCC appelle cependant à la prudence car les crues successives de ces dernières semaines ont fragilisé les bords des cours d’eau latéraux et les digues du Rhône. Il recommande de ne pas s'approcher du lit des rivières et avertit que des laves torrentielles et des glissements de terrain ponctuels peuvent encore survenir.

mabe, ats