4 blessés et 7 arrestations: les policiers ont connu une nuit agitée

Les policiers de la ville de Zurich ont connu une nuit de samedi à dimanche agitée. Ils ont dû intervenir après plusieurs bagarres. Quatre personnes ont dû être transportées à l'hôpital. Sept ont été arrêtées.

La police a arrêté deux hommes âgés de 23 et 34 ans ainsi que trois femmes âgées de 21, 22 et 26 ans (image d'illustration). KEYSTONE

Un jeune homme de 17 ans a été blessé lors d'une bagarre entre deux groupes vers 02h30 du matin, a indiqué la police cantonale. Un inconnu l'a frappé à la tête avec un objet. Il a été amené à l'hôpital. Les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 19 ans.

Environ une heure plus tard, c'est un jeune homme de 20 ans qui a dû être transporté à l'hôpital après avoir été attaqué et blessé par plusieurs hommes. Un appel à témoins a été lancé.

Un tour d'horloge plus tard, un jeune homme de 17 ans a été blessé à l'arme blanche au cours d'une rixe. Il a lui aussi été transporté à l'hôpital. La police a arrêté deux hommes âgés de 23 et 34 ans ainsi que trois femmes âgées de 21, 22 et 26 ans.

Enfin, une heure après l'aube, la police s'est rendue dans un quartier où se trouvait un homme de 24 ans blessé. Ce dernier s'était bagarré avec un autre, avant de se faire frapper à la tête avec un objet par une femme de 19 ans. Celle-ci a également été arrêtée.

hl, ats