Le Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) tire un bilan positif de la chasse haute. Les chasseurs ont quasiment atteint les quotas de tirs planifiés pour les cerfs dans la plupart des unités de gestion et le nouveau modèle de chasse au chamois a été respecté.

Cette année, en Valais, des prescriptions plus restrictives ont été introduites pour la chasse au chamois (archives). ATS

Le nombre de cerfs abattus s'élève à 1411 (1756 l'année précédente avec les tirs complémentaires), indique mercredi le canton dans un communiqué. Soit un peu moins que ce qui était planifié (1700).

Des tirs complémentaires devront être réalisés dans plusieurs zones problématiques, ajoute le canton. Ils permettent de «garantir la fonction protectrice des forêts d’une part, et de maintenir l’équilibre entre les différentes espèces de la faune d’autre part».

Nouveau modèle respecté

Le Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune se réjouit par ailleurs de son nouveau modèle de chasse au chamois. Des prescriptions plus restrictives ont été introduites cette année dans certaines des régions où le recul des effectifs était problématique et les individus âgés de deux ans et demi étaient protégés afin d'assurer la reproduction de l'espèce à long terme.

La mesure de protection a été bien respectée et explique en grande partie la diminution dans le prélèvement global, note encore le canton. Au total, 1959 chamois ont été tirés dans le canton (2423 en 2022). Les chasseurs ont aussi abattu 312 chevrettes (354 en 2022) et 16 sangliers (11 en 2022).

zd, ats