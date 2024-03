On a testé pour vous: le simulateur de chute libre!

Deux journalistes de blue News se sont donné rendez-vous à Sion le 15 février pour prendre ensemble une bonne dose d'adrénaline. Le défi du jour pour Alizée Liechti et Valérie Passello: tester un simulateur de chute libre et s'envoler à quelque 14 mètres au-dessus du sol. Frissons garantis!

Que ressent-on lorsque l'on saute d'un avion? Seuls les parachutistes peuvent vraiment l'expliquer. Mais depuis 2013, tout un chacun peut se faire une bonne idée de cette sensation avec l'unique simulateur de chute libre indoor de Suisse romande, RealFly, basé à Sion.

Déterminées à tester l'installation à leur tour, nos deux journalistes Alizée Liechti et Valérie Passello n'ont pas hésité à faire le grand saut... enfin presque! Ce 15 février en fin de matinée, l'équipe de blue News se retrouve dans la grande halle où se trouve le simulateur de vol.

Un tube vitré de 4,5 mètres de diamètre pour une hauteur d'une quinzaine de mètres s'élève au coeur de la pièce. À l'intérieur, on distingue les premiers clients du jour qui s'envolent avec l'aide d'un instructeur. Il y a même un participant en fauteuil roulant: «Cela doit être une sensation incroyable», remarque une observatrice.

Mais l'heure n'est plus à la discussion: le bip reçu à l'arrivée retentit. Il est temps de passer à l'action!

C'est Olivier Longchamp, dit «Oli» qui sera notre instructeur et qui nous guidera dans le tube. Première étape: l'équipement. Le groupe est invité à déposer ses valeurs dans un casier. «Attention, pensez bien à enlever tous vos bijoux», prévient Olivier. On s'en doutait, mais là c'est sûr: ça va secouer.

On passe ensuite à l'équipement. Tout le monde reçoit un casque, des lunettes très serrées et une combinaison ample à porter par-dessus ses vêtements. Il faut penser à faire passer la sangle du pantalon sous le pied avant de rechausser ses baskets, afin que tout tienne bien en place une fois dans «les airs».

Championnats suisses: une équipe en or!

Real Fly

Lors des Championnats Suisses d'Indoor Skydiving qui ont eu lieu les 8 et 9 mars à Winterthour, l'équipe de RealFly a raflé la totalité des titres dans presque toutes les disciplines. La 1ère place en Vol Relatif pour Eric Planelles et son équipe, la 1ère place en Freestyle pour Olivier Longchamp, la 1ère place en SOLO SPEED pour Benjamin Guex et la 3ème place en Dynamic 2 way pour Julien Amerant et Benjamin Guex.