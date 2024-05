Onze policiers blessés lors d'affrontements à la Reitschule à Berne

Onze membres des forces de l'ordre ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche lors de débordements à la Reitschule à Berne. Les policiers ont été attaqués avec des pierres, des bouteilles, des feux d'artifice et des lasers, a-t-on appris dans un communiqué.

Onze policiers blessés à la Reitschule à Berne (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

ATS

Dans un communiqué diffusé dimanche après-midi, la police bernoise parle d'une attaque ciblée contre les forces d'intervention. Trois des policiers blessés ont dû être transportés à l'hôpital. On ignore s'il y a d'autres blessés. Plusieurs véhicules de police et de privés ont été endommagés.

La police a été informée à minuit et demi que des individus voulaient mettre le feu à des conteneurs. Sur place, les forces de l'ordre sont tombées sur des personnes cagoulées en train d'ériger plusieurs barricades de rue.Les policiers ont été attaqués et ont répliqué avec des balles en caoutchouc, des canons à eau et des gaz irritants. Ils se sont retirés une fois le calme revenu. La police a lancé un appel à témoins.

Le centre culturel alternatif de la Reitschule à Berne est le théâtre d'affrontements à répétition avec la police. Bâtiment occupé depuis 1981 par des jeunes, il a souvent été menacé de fermeture.

lt, ats